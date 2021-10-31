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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:06

Uygar eş anlamlısı nedir? Uygar kelimesinin eş anlamlısı

Uygar eş anlamlısı nedir? Uygar kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe geçmişten bugüne kurduğu ilişkiler ile gelişip değişen bir dildir. Bu yüzden kelime haznesi oldukça geniştir. Kullanılan kelimeler eş anlamlı halleri ile kişilerin cümlelerinin daha etkili bir yapıya kavuşmasına destek olur. Kişiler de günlük hayatta duydukları ve kullandıkları pek çok kelimenin eş anlamlılarını araştırarak kullanmaya özen gösterir. Bu kelimelerden biri de uygardır. Uygar kelimesinin farklı eş anlam halleri olan bir kelimedir. İşte Uygar eş anlamlısı nedir? Uygar kelimesinin eş anlamlısı ile kurulan farklı cümle örnekleri.

Kişiler, uygar kelimesinin ne anlama geldiğini ve eş anlamlarını merak ederek internetten ya da kitaplardan araştırabilir. Zengin bir dil olan Türkçede bulunan ve sık kullanılan uygar kelimesinin farklı anlamları bulunur. Uygar kelimesinin anlamının yanı sıra eş anlamları da merak edilen konuların başında gelmektedir. İşte, uygar kelimesinin anlamı nedir? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri nelerdir? sorularının cevapları.

UYGAR KELİMESİNİN ANLAMI

Uygar kelimesinin Türkçede kullanımı oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumu'na göre iki farklı tanımı bulunmaktadır. Uygar kelimesinin ilk bilinen tanımı sanat, fikir ya da endüstri gibi alanlarda gelişme gösteren ve medeni olandır. Diğer tanımı ise görgü kurallarına uyan, kültürlü ya da eğitimli olan bireydir. Uygar ismi kimi kişiler tarafından isim olarak da kullanılır. Bu yüzden kişiler uygar kelimesinin anlamının yanı sıra uygar isminin kuranda geçip geçmediğini de araştırmaktadır. Yapılan araştırmalarda Uygar isminin kuramda herhangi bir karşılığı yoktur. Ancak una rağmen anne ve babalar tarafından uygar isminin sıklıkla erkek çocuklarda kullanıldığı görülmektedir.

UYGAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Toplumun gelişimi kapsamında gelişme ve ilerleme gösterilmesi ya da eğitimli, kültürlü ve görgülü kimse olarak tanımlanan uygar kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları bulunur. Uygar kelimesinin eş anlamlı kelimeleri medeni, çağdaş, medeni ve modern olarak karşımıza çıkar. Bu kelimelerin yazılışları her ne kadar farklı olsa da aynı anlamlara sahiptir ve cümlede aynı görevleri görür

UYGAR KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

  • Uygar toplumlar eğitim ve kültür açısından diğer toplumlara göre daha ileridedir.
  • Uygarlık seviyesi yükseldikçe yaşam kalitesi de artacaktır.
  • Kendisine layık olan uygar ve anlayışlı bir eşe ihtiyacı vardı.

UYGAR EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

  • Çağdaş toplumlarda sanata önem verilir.
  • Modern ve şık kıyafetler ile döneme damga vurmaya devam ediyordu.
  • Medeni bir şekilde ilişkilerine son verdiler.

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