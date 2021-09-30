Uygun eş anlamlısı nedir? Uygun kelimesinin eş anlamlısı

Elverişli, müsait vb. birçok anlama gelen uygun kelimesi de tıpkı diğer kelimeler gibi sıkça kullandığımız kelimeler arasındadır. Eş anlam bakımından da zengin olan uygun kelimesi ve türevleri aynı zamanda konuşma ve yazma esnasında daha çok kelime kullanmamızı sağlamaktadır. İşte, uygun kelimesinin eş anlamlıları…

UYGUN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uygun kelimesinin çok fazla eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bunlar; elverişli, makul, iyi, mutabık, münasip, şayan, şık, tatminkar, usturuplu, yarar, yerinde, yararlı, uz kelimeleridir.

UYGUN KELİMESİNİN ANLAMI

Uygun kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır ve birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. TDK'ya göre uygun kelimesi; elverişli, yarar, müsait, muvafık, yaraşır, yakışır anlamlarına gelmektedir.

UYGUN KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER