Günlük hayat içerisinde kendimizi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmek isteriz. Bu yüzden kelimelerin gücünü kullanırız. Türkçede dil zenginliğini sağlayan eş anlamlı kelime kavramı da bu yüzden ikili diyolaglarımız için önemli bir yer tutar. Sık sık kullanılan uyku kelimesi de eş anlamlıları ile kişilerin cümlelerinde ye almaktadır. Peki, Uyku eş anlamlısı nedir? Uyku kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen tüm detaylar.

Uyku kelimesinin anlamı

Uyku kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre iki şekilde tanımlanmaktadır. Bunlardan biri uyuma süresidir. Bir diğer tanım ise kişinin dış etkenlerden tamamen sıyrılarak, bilinç davranışlarının kontrolünü kısmen kaybettiği, doğal bir dinlenme durumudur. Kişinin bilinç dışı durumudur. Uyku kelimesi gün içinde en çok kullanılan kelimelerden biridir. Kelimenin kökeni de eski Türkçe olarak bilinir.

Uyku kelimesinin eş anlamlısı

Uyku kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlardan biri hab, bir diğeri gaflettir. Hab kelimesi divan edebiyatı şiirlerinde en sık kullanılan kavramlardan biridir. Güzelliğin uykusu olarak da kullanılabilir. Bu iki kelime de Arapça ve Farsça kökenlidir. Günlük konuşma dilinde kişilerin kullanmayı çok tercih ettiği eş anlamlı kelimeler olmasa da bu iki kelimeyi bilmek kişilerin kelime dağarcığının zenginliğini gösterir. Bu yüzden kişiler kullanmasa dahi uyku kelimesinin eş anlamlılarını araştırır ve bilir. Bu iki kelime cümle içerisinde kullanıldığında uyku kelimesi ile aynı görevi görecektir.

Uyku kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Uykulu gözler ile bize baktı ve geri uyudu.

Uykunun derinliği yüzünden seslere tepki vermedi.

Yolculuk boyunca uyuduğu için yolun manzarasından mahrum kaldı.

Uyku kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Uyku kelimesinin eş anlamlı kelimeleri gaflet ve habtır. Bu iki kelime Arapça ve Farsça kökenlidir. Yazılışları farklı olsa da uyku kelimesi yerine geçen bu kelimeler ile aşağıdaki gibi cümleler kurulabilir:

Gaflet: