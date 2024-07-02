Uyku İle İlgili Şiirler - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Uyku Konulu Şiirler

Uyku, sadece gözlerimizi kapatıp dinlendiğimiz bir süreçten çok daha fazlasıdır. Vücudumuzun ve zihnimizin yenilenmesi, onarılması ve kendini yenilemesi için hayati önem taşıyan karmaşık bir biyolojik süreçtir. Yeterli ve kaliteli uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığımız, duygusal dengemiz ve bilişsel işlevlerimiz üzerinde etkiye sahiptir. Uyku ile ilgili şiirler bahsedilen etkileri barındırdığından ilgi çeker. En Güzel, kısa, uzun, anlamlı uyku konulu şiirler uykunun hayatımızdaki yeri bakımından fayda sağlar.

Uyku İle İlgili Şiirler

Her Gece Mi Bu Uykusuzluk

Her gece mi bu uykusuzluk!

Hele saatin tıkırtısı!

Ya karasinek düşünceler!

Çıldıracağım bu gidişle;

Yatak değil sanki cehennem.



Deliksiz bir uykuysa vaadin,

Günün dolmuş veya dolmamış,

Gençliğime filan bakmadan,

Derhal gelebilirsin ölüm;

Kapı açıktır, lamba sönük.

Cahit Sıtkı Tarancı

Uyku

Her düşüm bir tatlı kefaret

Uyku kefarete giden yolun yokluğu

Uyku gözlerim buğulu ışık

Uyku hayalde beşik

Zihnimde aşılmamış eşik

Yusuf Kılıçaslan Çınar

Uyku Öncesi

yalnızlık akşamında yazılmış şiir mesaisi

yokluğunun ilk günü değil ki;

sensiz kapıyorum gözlerimi

eşini kaybetmiş bir kuğu misali...

Onur Kalaycı

En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Uyku Konulu Şiirler

En güzel, kısa, uzun, anlamlı uyku konulu şiirleri inceleyecek olursak eğer:

Uykuya Şiir

Uyku sen bana düşman mısın?

Ben kurak bozkır,

Sen yeşil bostan mısın?

Gece yoksun, gündüz yok,

Herkese tam da

Bana noksan mısın?

Saat oldu beş çeyrek,

Çağırdım seni ah çekerek.

Ver benim hakkımı,

Yoksa sen korsan mısın?

Muhammet Atlı

Uyumak

Uyku adı altında beni yoklamaz ölüm,

Neleri yaşadımsa uyanıklıkta gördüm.

Uyurken geçenlerin sormadım adlarını,

Kaçı kaça böldümse yaşanırlıkta böldüm.



Uyku adı altında beni yoklarsa ölüm.

Ki ben tüm uykuları hep uyanıkken gördüm...

Neden mi ben kendimim sorardım adlarını?

Anlasınlar diyedir, ben nasıl, nerde oldum.

Özdemir Asaf

Uyku

Girme düşüme

elindeyse

Gerçek sanıp

düşüveririm gözlerine

Dipsiz kuyunun Alice'i değilim

Ne sen varsın

ne de ben

o ülkede

Seçkin Gündüz

Uyusam

İnat değil bu kaçış,

Ne senden vazgeçmek,

Ne de benden bu uçuş,

Daralmak,

Bunalmak,

Belki de bendeki beni

Yollara vurmak.

Avaz avaz haykırmak

Bir yerlerde oturup

Doyasıya ağlamak

Nedenini bilmeden

Sıkışıp kaldığım

Yanlıştan ya da doğrudan

Sıyrılmak.

Keşke her şey bitse

ve ben,

Derin bir uykuya dalsam,

Uyusam kalsam öylece,

Uyanmamak üzere.

Ayşe Manav

Uyusam

Uyusam bile dinlendirecek

Bir uykum yok artık

Uyansam bile gündüz olduğunu farkettirecek

Bir pencerem yok artık.

İnsan unutsa bile kış gelir bulur güneşin battığı yerde senin donup kaldığın anıları bende eritecek bir lodos.

Sabah 8.45 treni geçse bile evinin önünde

Hatırlayacağım anıları zamanında seni benden alıp götürecek bir saatim yok artık.

Seni düşünsem dahi uykuya dalıp gidecek bir unutkanlığım yok artık yok.

Yusuf Ahmet Boz