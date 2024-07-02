Uyku İle İlgili Şiirler - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Uyku Konulu Şiirler

Uyku, sadece gözlerimizi kapatıp dinlendiğimiz bir süreçten çok daha fazlasıdır. Vücudumuzun ve zihnimizin yenilenmesi, onarılması ve kendini yenilemesi için hayati önem taşıyan karmaşık bir biyolojik süreçtir. Yeterli ve kaliteli uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığımız, duygusal dengemiz ve bilişsel işlevlerimiz üzerinde etkiye sahiptir. Uyku ile ilgili şiirler bahsedilen etkileri barındırdığından ilgi çeker. En Güzel, kısa, uzun, anlamlı uyku konulu şiirler uykunun hayatımızdaki yeri bakımından fayda sağlar.
Her Gece Mi Bu Uykusuzluk
Her gece mi bu uykusuzluk!
Hele saatin tıkırtısı!
Ya karasinek düşünceler!
Çıldıracağım bu gidişle;
Yatak değil sanki cehennem.
Deliksiz bir uykuysa vaadin,
Günün dolmuş veya dolmamış,
Gençliğime filan bakmadan,
Derhal gelebilirsin ölüm;
Kapı açıktır, lamba sönük.
Cahit Sıtkı Tarancı
Uyku
Her düşüm bir tatlı kefaret
Uyku kefarete giden yolun yokluğu
Uyku gözlerim buğulu ışık
Uyku hayalde beşik
Zihnimde aşılmamış eşik
Yusuf Kılıçaslan Çınar
Uyku Öncesi
yalnızlık akşamında yazılmış şiir mesaisi
yokluğunun ilk günü değil ki;
sensiz kapıyorum gözlerimi
eşini kaybetmiş bir kuğu misali...
Onur Kalaycı
En güzel, kısa, uzun, anlamlı uyku konulu şiirleri inceleyecek olursak eğer:
Uykuya Şiir
Uyku sen bana düşman mısın?
Ben kurak bozkır,
Sen yeşil bostan mısın?
Gece yoksun, gündüz yok,
Herkese tam da
Bana noksan mısın?
Saat oldu beş çeyrek,
Çağırdım seni ah çekerek.
Ver benim hakkımı,
Yoksa sen korsan mısın?
Muhammet Atlı
Uyumak
Uyku adı altında beni yoklamaz ölüm,
Neleri yaşadımsa uyanıklıkta gördüm.
Uyurken geçenlerin sormadım adlarını,
Kaçı kaça böldümse yaşanırlıkta böldüm.
Uyku adı altında beni yoklarsa ölüm.
Ki ben tüm uykuları hep uyanıkken gördüm...
Neden mi ben kendimim sorardım adlarını?
Anlasınlar diyedir, ben nasıl, nerde oldum.
Özdemir Asaf
Uyku
Girme düşüme
elindeyse
Gerçek sanıp
düşüveririm gözlerine
Dipsiz kuyunun Alice'i değilim
Ne sen varsın
ne de ben
o ülkede
Seçkin Gündüz
Uyusam
İnat değil bu kaçış,
Ne senden vazgeçmek,
Ne de benden bu uçuş,
Daralmak,
Bunalmak,
Belki de bendeki beni
Yollara vurmak.
Avaz avaz haykırmak
Bir yerlerde oturup
Doyasıya ağlamak
Nedenini bilmeden
Sıkışıp kaldığım
Yanlıştan ya da doğrudan
Sıyrılmak.
Keşke her şey bitse
ve ben,
Derin bir uykuya dalsam,
Uyusam kalsam öylece,
Uyanmamak üzere.
Ayşe Manav
Uyusam
Uyusam bile dinlendirecek
Bir uykum yok artık
Uyansam bile gündüz olduğunu farkettirecek
Bir pencerem yok artık.
İnsan unutsa bile kış gelir bulur güneşin battığı yerde senin donup kaldığın anıları bende eritecek bir lodos.
Sabah 8.45 treni geçse bile evinin önünde
Hatırlayacağım anıları zamanında seni benden alıp götürecek bir saatim yok artık.
Seni düşünsem dahi uykuya dalıp gidecek bir unutkanlığım yok artık yok.
Yusuf Ahmet Boz