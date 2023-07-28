Uyluk Kemiği Neresi? Uyluk (Femur) Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nerede Hissedilir?

Farklı bölgelerde birçok kemik türü bulunan insan vücudunda her birinin büyük önemi vardır. Bizi dengede tutan iskelet sisteminde bu tür kemiklerin ne olduğunu bilmek önemlidir. Uyluk kemiği neresi sorusu da bu anlamda önem kazanmıştır. Diğer adı femur olan bu kemik türünün özellikleri araştırılmıştır. Bu nedenle femur nedir sorusu da internette çok sık ele alınan konular arasındadır. Kimi durumlarda bazen kemiklerde ağrı da görülebilir. Uyluk kemiği neden ağrır sorusuyla beraber bu ağrının nasıl geçebileceği de merak edilmiştir. Okul derslerinde de karşılaşılan bu kemik türünün özellikleri internet mecrasında da araştırılmıştır. Uyluk femur kemiği ağrısı neden olur, nerede hissedilir sorularına dair merak edilenler.

Uyluk Kemiği Neresi?

Uyluk kemiği diğer adıyla femur nedir sorusu kullanıcıların merak ettiği konular arasındadır. Vücudumuzun en güçlü kemiği olan femur kemiği, çok büyük darbe almadıktan sonra kolay kolay kırılmaz. Uyluk kemiği kalça ve baldır bölümünden başlayıp diz kapağına kadar uzanır. İskelet sisteminin en uzun kemiği olan uyluk kemiği, üst kısım kalçada bulunan leğen kemiğine bağlıdır. Bu kemiğin alt kısmı ise kaval kemiğinin üst kısmına bağlıdır. Bu kemikler eklemlerle bağlı olduğu için de vücut oturma ve diz kırma hareketi de yapabiliyor.

Uyluk (Femur) Kemiği Ağrısı Neden Olur?

Uyluk diğer adıyla femur kemiğinin ağrısı çok sık görülen bir durumdur. Bu tür ağrılar dış ve iç ağrı şeklinde değişiklik gösterir. İç uyluk kemiği ağrısı daha çok mide bölgesinin yakınlarındaki kasıkta görülebilen ağrı türüdür. Daha çok kasa ağrısı şeklinde görülen bu tür ağrılar, kas gerginliği, fıtık gibi ağrılara neden olabiliyor. Dış uyluk kemiği ağrısında ise uyuşma görülebilir. Bu durum ise daha çok sinir lifinin sıkışması sonucunda oluşmuştur. Bu ağrı ciddi bir sorun oluşturmasa bile, kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir.