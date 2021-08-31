Uyum eğitimi başlıyor

Giriş Tarihi: 31.8.2021

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek olan uyum eğitimi yarın başlıyor. Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecek