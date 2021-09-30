Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamı olan uyum kelimesinin kendisi gibi kullanılan pek çok karşılığı vardır. Gün içerisinde de sıklıkla kullandığımız bu kelimelerin aslında uyum kelimesinin eş anlamlısı olduğunun farkında olmayanlar bile olabilir. İşte, uyum kelimesinin eş anlamlısı…

UYUM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uyum kelimesi eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Ahenk, intibak, düzen ve armoni kelimeleri uyum ile aynı yazılmayan ancak aynı anlama gelen kelimelerdir.

UYUM KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na uyum kelimesinin anlamları şöyledir:

Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk

Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.

Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.

Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

UYUM KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER