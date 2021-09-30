Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:17

Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlısı

Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlısı

Uyuma dair pek çok nasihat hayat içerisinde duymuşuzdur. “Uyumlu ol. İnsanlarla uyumlu geçin. Uyumlu olursan anlaşırsın” gibi birçok cümle kafamızda dolaşır. Peki, uyum sözcüğünü başka kelimeler kullanarak da karşılamak mümkün müdür? Uyum kelimesi de eş anlamlı olan kelimeler arasındadır ve o kelimeleri kullanarak da çok rahatça kendimizi ifade etmek mümkün. Peki, uyum kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eş anlamı olan uyum kelimesinin kendisi gibi kullanılan pek çok karşılığı vardır. Gün içerisinde de sıklıkla kullandığımız bu kelimelerin aslında uyum kelimesinin eş anlamlısı olduğunun farkında olmayanlar bile olabilir. İşte, uyum kelimesinin eş anlamlısı…

UYUM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Uyum kelimesi eş anlamı olan kelimeler arasındadır. Ahenk, intibak, düzen ve armoni kelimeleri uyum ile aynı yazılmayan ancak aynı anlama gelen kelimelerdir.

UYUM KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'na uyum kelimesinin anlamları şöyledir:

  • Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
  • Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
  • Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
  • Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

UYUM KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Çizdiği tabloda renkler arasındaki intibak çok net belli oluyordu.
  • Şiirindeki kafiyeler arasındaki ahenk çok güzel hissettirdi.
  • Düzen için anlaşabilmeniz gerekir.
  • İkisi de şarkı söylerken armoniye dikkat ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyum eş anlamlısı nedir? Uyum kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA