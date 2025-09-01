Uyum sürecine ilişkin 10 soru 10 cevap

Milli Eğitim Bakanlığı bu sene okula başlayacak öğrencilerin velilerine yönelik rehber hazırladı. 10 soru ve 10 cevaptan oluşan rehberde şu bilgiler yer alıyor:

1) Çocuğum okula gitmek istemiyor, ağlıyor. Ne yapmalıyım?

Okul öncesi çocuklarda okula başlama sürecinde sıkça görülen doğal tepki. Sabah rutinine sadık kalın, kararsız tutumlardan kaçının. Vedalaşmayı çok uzatmadan, yeterli süre ayırarak net, güven verici şekilde tamamlayın. "Ağlama!" demek yerine, "Zorlandığını anlıyorum ama öğretmenin yanında güvendesin" deyin.

2) Okula gitmeden önce karın ağrısı ya da mide bulantısı yaşıyor. Bu ne anlama geliyor?

Fiziksel belirti olmadan görülen bu şikâyetler, çocuğun duygusal yükünü bedeniyle anlatmaya çalıştığını gösterir. Şikâyetlerini ciddiye alın ancak bu nedenle okula gitmesini ertelemeyin.

3) Çocuğum okuldan geldikten sonra içine kapanıyor, normal mi?

Doğaldır, günün sonunda çocuğunuza dinlenmesi için zaman tanıyın.

4) Okulda yemek yemiyor, tuvalete gitmek istemiyor, kalıcı sorun mu?

Yeni ortama alışana kadar çocuklar temel ihtiyaçlarını erteleyebilir, genellikle ortama uyum sağladıkça azalır. Çocuğunuzun, tuvaletin yerini ve nasıl kullanacağını bildiğinden emin olun. Gerekirse öğretmeniyle birlikte bu alanları tekrar ziyaret etmesini sağlayın. Okula yiyecek gönderiyorsanız çocuğunuzun tanıdığı, sevdiği gıdaları tercih edin.

5) "Öğretmenimi sevmiyorum" ya da "Orada kimse benimle oynamıyor" diyor. Ciddi bir sorun mu?

Çocuklar geçici olumsuz duygular hissedebilir. "Yeni bir yere alışmak bazen zor olabilir. Herkesle hemen oynamak zorunda değilsin. Biraz zaman geçince daha kolay olacak" deyin.

6) Çocuğum okulda çok uyumlu ama evde hırçınlaşıyor, neden oluyor?

Evde sessiz zaman geçirme, sarılma, birlikte resim yapma etkinlikleri yapın.

7) Kardeşi okula daha kolay alışmıştı. O neden zorlanıyor?

Her çocuğun mizacı, gelişimsel özellikleri, çevresel koşullara verdiği tepkiler farklı. Çocuklarınızı birbiriyle kıyaslamadan, her birini kendi sürecinde değerlendirin.

8) Okula başladıktan sonra altını ıslatma, parmak emme gibi eski alışkanlıkları tekrar etmeye başladı. Bu normal mi?

Okula başlamak bazı çocuklarda daha önce bıraktıkları alışkanlıkların geçici olarak geri dönmesine neden olabilir. Bu durum, çocuğunuzun zorlandığını ve sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu gösterir. Çocuğunuzu azarlamayın ya da utandırmayın. "Sen artık büyüdün" gibi sözler söylemek yerine onu anlayın.

9) Çocuğum ayrılırken çok zorlanıyor, kapıdan ayrılmakta bile güçlük çekiyorum. Böyle durumlarda ne kadar yanında kalmalıyım?

Tepkiler genellikle ilk 1-2 haftada hafifler, ancak bazı çocuklarda bir aya kadar devam edebilir.

10) Ne zaman profesyonel destek almalıyım?

Uyum sürecinde yaşanan zorlanmalar çoğunlukla geçici. Aşırı ağlama, yoğun ayrılık kaygısı, çekingenlik, konuşmayı reddetme durumları uzun sürerse danışılabilir.