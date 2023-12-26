Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlediği yazım kuralları gündelik hayatımızda kullandığımız kelimelerin yazılışını doğrudan etkilemektedir. Bu kurallar, dilimizdeki kelimelerin doğru kullanımını sağlamak adına önem taşımaktadır. "Uyurgezer" kelimesi de TDK'ya göre doğru yazımı araştırılan kelimeler arasında. Literatürümüze 19. yüzyılda girip uyku ve gezmek fiillerinin birleşimiyle oluşan uyurgezer nasıl yazılır? TDK sözlükte uyurgezer doğru yazılışı, ayrı mı, bitişik mi? İşte tüm detaylar.

TDK sözlüğünde, "uyurgezer" kelimesinin bitişik yazılması gerektiği belirtilmektedir. Bu kelime, "uyuklama sırasında yürüyüp dolaşan kimse" anlamına gelir ve Türkçe'nin zengin sözcük hazinesinde yer alır. Ancak, dilin kullanımında bazen farklılıklar ve tercihler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bazı kişiler "uyur-gezer" olarak ayrı yazılması gerektiğini düşünebilir. Ancak resmi yazım kurallarına göre, TDK'nin belirttiği şekilde "uyurgezer" olarak yazılması gerekmektedir. Yazım kurallarının dışında, dilin doğasında zaman zaman farklılık gösterebilen bu tarz konular, dilbilgisine ve dilin evrimine bağlı olarak değişebilir. Ancak resmi kaynaklardaki kurallara uyum, dilin standart ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Sonuç olarak, "uyurgezer" kelimesinin TDK sözlüğünde bitişik yazılması gerektiği resmi olarak belirtilmiştir ve dilin doğru kullanımı açısından bu kuralın dikkate alınması önemlidir.

Uyurgezer Doğru Yazılışı Ayrı Mı, Bitişik Mi?

Türk Dil Kurumuna göre uyurgezer kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

UYURGEZER - Doğru

UYUR GEZER - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Oda arkadaşım uyurgezer olduğu için geceleri zor uyuyoruz.

(Doğru)

2- Babam küçükken uyur gezermiş.

(Yanlış)