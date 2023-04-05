Uyuyan Güzel Masalı Oku - Uyuyan Güzel Masalı, Hikayesi ve Karakterleri

Aurora adındaki bir prensesin başından geçenleri anlatan Uyuyan Güzel masalı okumayı düşünenler olabilir. Özellikle çocukların merak ettiği Uyuyan Güzel hikayesi, bir cadı tarafından lanetlenen genç bir kızın yaşadığı olayı konu olarak işler. Uyuyan Güzel karakterleri, çoğu insan tarafından bilinse de ilk defa duyanlar için merak uyandırıcı olabilir. Uyuyan Güzel hikayesi nasıl bir sonla bitiyor? Karakterleri kimler?

Uyuyan Güzel Masalı Konusu Nedir?

Bir zamanlar güçlü hükümdarlığı ile bilinen bir kralın kızı dünyaya gelir. İlk doğum günü için düzenlenen kutlamaya birçok peri davet edilir. Perilerin hepsi küçük kız için sağlık, güzellik ve farklı yetenekler gibi armağanlar sunar. Bu sırada kralın düşmanı olan Malefiz adındaki cadı kutlamaya davetsiz olarak gelir. Hediyelerin tamamı verildikten sonra cadı küçük kızı lanetler. Buna göre kız, 16 yaşına bastığında çıkrık iğnesinin eline batması nedeniyle hayatını kaybedecektir. Bunu duyan kral ise ülkedeki bütün çıkrıkları toplatır ve yasaklar.

Cadının lanetinin etkisini azaltmak isteyen bir peri sayesinde prensesin ölmesi engellenir, ancak kız 16 yaşına geldiğinde 100 yıl sürecek bir uykuya dalar. Fakat bu süre sonunda uyanacak ve hayatına kaldığı yerden devam edecektir. Yalnızca gerçek sevginin gücü, prensesin bu uykudan uyanmasını sağlayacaktır. Yaklaşık 100 yıl sonra Prens Philip, Prenses Aurora'nın bulunduğu sarayı bulur. İçeri girdiğinde onu görür ve güzelliğinden etkilendiği için aşık olur. Yavaşça eğilerek onu öper ve prenses uykusundan uyanır. O sırada prens evlenme teklifi eder ve Uyuyan Güzel de kabul eder. Bunu duyan kral ise çok sevinir ve düğün için bir kutlama düzenler. Prenses Aurora ile Prens Philip evlenir ve sonsuza dek mutlu yaşarlar.

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Uyuyan Güzel Karakterleri Kimler?

Avrupa kökenli bir masal olan Uyuyan Güzel, hikayesinin ilginçliği nedeniyle birkaç defa beyazperdeye de aktarılmıştır. Animasyon filmlerini izlemeye ek olarak hikayeyi okumak ise ayrıca keyiflidir. Masaldaki başlıca karakterler arasında, Prenses Aurora, Prens Philip, Malefiz, Diablo, Lord Duke, King Hubert ve Queen Leah'dır. Hikayede 100 yıl boyunca aralıksız uykuya dalan bir prensesin başından geçenler anlatılır.