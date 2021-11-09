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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:49

Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uzak kelimesi bir mesafe tabiri olarak karşımıza çıkar. Bir yerden bir yere mesafesi olan durumları tanımlamak için uzak kelimesi kullanılır. Uzak kelimesinin zıt anlamı üzerinde duracağız. Uzak zıt anlamlısı nedir? İşte uzak kelimesinin zıt anlamlısı.

Uzak kelimesi; çok ötede yer alan, gidilmesi için çok çaba sarf edilmesi gereken yer anlamlarına gelir. Bir diğer tabirle ilerlemek adına uzun zaman gerektiren mesafe anlamını taşır. Bununla beraber uzak kelimesinin zıt anlamlısı, tam tersi anlama sahiptir.

UZAK KELİMESİNİN ANLAMI

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak olarak tanımlayabiliriz. Arada çok zaman bulunan şeklinde tanımlayınca da sıfat görevini görür. Eli, gücü veya hükmü yetişmez anlamında yine sıfat özelliği taşır.

Örnek verelim:

  • "Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu." – Peyami Safa
  • Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez.
  • O böyle işlerden pek uzaktır.
  • "Sevgililerin birbirine kavuşması gerçekleşmeyecek bir uzak umut olarak gözükür." – Metin And

UZAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Uzun kelimesinin zıt anlamlısı yakındır. Az bir ara ile ayrılmış olan, küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan, aralarında sıkı ilgi bulunan, benzeyen, andıran, yaklaşan, erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan anlamlarına gelir.

Örnek verelim:

  • "İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır." – Cemil Meriç
  • "Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır." – Elif Şafak
  • "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı." – Ömer Seyfettin

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Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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