Uzak Zıt Anlamlısı Nedir? Uzak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uzak kelimesi; çok ötede yer alan, gidilmesi için çok çaba sarf edilmesi gereken yer anlamlarına gelir. Bir diğer tabirle ilerlemek adına uzun zaman gerektiren mesafe anlamını taşır. Bununla beraber uzak kelimesinin zıt anlamlısı, tam tersi anlama sahiptir.

UZAK KELİMESİNİN ANLAMI

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak olarak tanımlayabiliriz. Arada çok zaman bulunan şeklinde tanımlayınca da sıfat görevini görür. Eli, gücü veya hükmü yetişmez anlamında yine sıfat özelliği taşır.

Örnek verelim:

"Muallâ, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu." – Peyami Safa

Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez.

O böyle işlerden pek uzaktır.

"Sevgililerin birbirine kavuşması gerçekleşmeyecek bir uzak umut olarak gözükür." – Metin And

UZAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Uzun kelimesinin zıt anlamlısı yakındır. Az bir ara ile ayrılmış olan, küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan, aralarında sıkı ilgi bulunan, benzeyen, andıran, yaklaşan, erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan anlamlarına gelir.

Örnek verelim: