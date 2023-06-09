Uzakdoğu Sporu Jiu Jitsu Nedir? Brazilian Jiu Jitsu Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Brazilian jiu jitsu nedir ve nasıl bir spor dalıdır, sorusunun cevabı bizi Uzak Doğu sporlarına götürecektir. Uzak Doğu sporlarında bir savunma sanatı olan bu savunma sanatı, kısa boylu ve zayıfların kendilerini savunmaları üzerine kurulmuştur. Bu durumda Brazilian jiu jitsunun amacı nedir, bakacak olduğumuzda kendinden daha uzun ve iri olan insanlara karşı bir savunma taktiği olduğunu görürüz. Bu bağlamda Brazilian jiu jitsu kuralları, nerde ve nasıl uygulanır önemlidir. Burada öğrenilmesi gereken bu savunma sanatının hareketleri ve isimleri olacaktır.

Uzakdoğu Sporu Jiu Jitsu Nedir?

Jujutsu ya da Juijutsu, Japonya'ya dayanan özel bir Uzak Doğu savaş sanatıdır. Bu savaş sanatı, samurayların savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları teknikler ile ortaya çıkmıştır. Juijutsuda rakibin saldırısından faydalanarak vurma, kırma, fırlatma, boğma ve kilitleme gibi tekniklerinden oluşmaktadır. Savaş sanatının bu tekniklerindeki düzenin uzun ve çok tekrara dayanan bir sistemi vardır.

Japonya'da feodal yönetim zamanlarında, Samurai( Samuray)sınıflarının eğitildiği ve kendi özel savaş yöntemlerine uygun hale getirildiği silahlarını kullanamadıkları zaman, Sanurayların başvurdukları çeşitli askeri sanatlar ve eğitimler vardı. Bunlar arasında en bilineni Jujutsu/Juijutsu sanatıdır. Bu savaş sanatının Japonca'da sözcük anlamı, yumuşaklık sanatı ya da tekniği anlamlarına gelmektedir. Bu savaş sanatı geleneksel Japon savaş sanatlarındandır.

Brazilian Jiu Jitsu Hareketleri ve İsimleri Nedir?

Brazilian Jui Jitsuda rakibin saldırı ivmesinden faydalanarak vurma, tutma, fırlatma ve eklem-bilek kilitleri gibi teknikler ile etkisiz hale getirmeye çalışmak üzerine kuruludur. Bu savaş sanatının uzun ve çok tekrara dayanan sistemli ve disiplinli bir eğitimi vardır. Juijutsu savaş sanatının bazı sistemleri şunlardır:

• Yagyu-ryu-Ju-Jutsu / Çıplak el sanatlarından

• Kumi-uchi-Ju-Jutsu / Zırh kavrama sanatlarındandır

• Uchi-ne-Ju-Jutsu / Çıplak el ve el ile ok fırlatma sanatlarından

• Aioi-ryu-Jutsu / Çıplak el sanatlarından

• Hozoin-ryu / Jutsu / Çıplak el sanatlarından

• Genkotsu / Çıplak el ve hayati nokta sanatlarından

• Daito-ryu-Jutsu / Çıplak el sanatlarından

• Ryoi-Shinto-Ryu Ju-Jutsu / Çıplak el sanatlarından

• Goshin-Budo Jujutsu / Çıplak el sanatlarından

• Hakkoryu Jujutsu / Çıplak el sanatlarından

• Kokodo Jujutsu / Çıplak el sanatlarından

• Dentokan Jujutsu / Çıplak el sanatlarından

• Takedaryu Jujutsu / Çıplak el sanatlarından

Brazilian Jiu Jitsu Kuralları Neler?

Japonya'da Samuraylar arasında silahlı ve zırhlı düşmanı yenmek için bir metot olarak gelişen Jiu Jitsu ile bir düşmanı etkisiz hale getirmenin en etkili yolu olarak düşmanı yere atmak ve düşmanın eklemlerine bazı etkisiz hale getirme tekniklerinin uygulaması olduğu öğrenilmiş. Bu sanat daha sonra Brezilya'da da gelişerek Brazilian Jiu Jitsu adını almıştır. Burada farklı kurallar ve sistemler çerçevesinde gelişmiştir. Brazilian Jiu Jitsu tamamen tekniğe dayalıdır ve tekniklerin uygulanması daha kolay olduğundan gücün önemi yoktur.

Juijitsu savunma sanatının amacı: Rakibin vücudundaki yetersiz noktalara vuruşlar yaparak bertaraf etmek ve oluşabilecek tehlikeli olaylarını engellemektir. Bunun için de teknik, kural ve yöntemleri, hızlı ve usta bir biçimde sergilemek gerekir. Önemli olan rakibin ne kadar çok güçlü olduğu değildir. Hızlı ve pratik olarak teknik bilmek gerekir.