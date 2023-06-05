Uzakdoğu Sporu Judo Nedir? Judo Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Judo nedir konusunda insanlar genel anlamda aynı cevapları verse bile judo kendi içerisinde bir felsefe ve spor anlayışı taşır. Bu nedenle özel bir spor dalıdır denebilir. Peki ya judonun amacı nedir? İçeriğimizde güvenilir kaynaklardan judo hakkında yapılmış olan araştırmalar sonucunda judo nasıl bir spor dalıdır anlattık. Judo hakkında genel bilgileri edinip judo hareketleri ve isimlerini öğrenmek için içeriğe göz atabilirsiniz.
Japonya kökenli bir dövüş sanatı olan Judo, dövüş üzerine bir spor dalı olarak bilinir. 19. Yüzyılda Jigoro Kano tarafından tasarlanan sporda Kano, judonun fiziksel güçten ziyade zihinsel ve teknik becerilere dayalı bir dövüş sanatı olması için çaba sarf etmiş ve akıl yürütmüştür.
Judo, fiziksel ve zihinsel disiplin, koordinasyon, esneklik ve denge gibi becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda özgüven, özdenetim ve saygı gibi değerleri teşvik eder. Judo, dünya çapında popüler bir spor dalıdır ve Olimpiyat oyunlarında da yer almaktadır.
Yazının en başında da belirtildiği gibi judo felsefeye sahip bir spor dalı olarak farkını hissettirmektedir. Judoda temel felsefe daha zayıf olan bir kişinin, daha güçlü bir rakibi karşısında savunma yaparak ve rakibini kontrol altına alarak kazanabilmesidir. Bu sebeple, Judo taktikleri genellikle düşmanın enerjisini harcamayı ve onu zayıf hale getirdikten sonra etkisiz bırakmayı hedefler.
Judoda iki temel teknik kullanılır. Bunlar atma ve yerde mücadele teknikleri olarak görülür. Atma tekniklerine "nage-waza" denirken mücadele tekniklerine de "katame-waza" denir. Atma teknikleri genel olarak rakibi yere düşürmek veya kontrol altında tutmak için kullanılır. Yerde mücadele tekniklerinde ise rakibin nakavt olmasını sağlamak esas amaçtır.
Judoda uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından belirlenen bazı kurallar geçerlidir. Judonun kuralları aşağıda listelendiği gibidir.
Yukarıda sıralanmış olan kurallar resmi Judo müsabakaları için geçerli olup, antrenman ya da eğitim zamanlarında daha fazla esnetilebilir ya da güvenlik önemleri arttırılabilir. Resmi olmayan müsabakalarda kurallar tarafların rızası dahilinde esnetilebilmektedir.