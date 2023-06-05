Uzakdoğu Sporu Judo Nedir? Judo Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Judo nedir konusunda insanlar genel anlamda aynı cevapları verse bile judo kendi içerisinde bir felsefe ve spor anlayışı taşır. Bu nedenle özel bir spor dalıdır denebilir. Peki ya judonun amacı nedir? İçeriğimizde güvenilir kaynaklardan judo hakkında yapılmış olan araştırmalar sonucunda judo nasıl bir spor dalıdır anlattık. Judo hakkında genel bilgileri edinip judo hareketleri ve isimlerini öğrenmek için içeriğe göz atabilirsiniz.

Judo Nedir?

Japonya kökenli bir dövüş sanatı olan Judo, dövüş üzerine bir spor dalı olarak bilinir. 19. Yüzyılda Jigoro Kano tarafından tasarlanan sporda Kano, judonun fiziksel güçten ziyade zihinsel ve teknik becerilere dayalı bir dövüş sanatı olması için çaba sarf etmiş ve akıl yürütmüştür.

Judo, fiziksel ve zihinsel disiplin, koordinasyon, esneklik ve denge gibi becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda özgüven, özdenetim ve saygı gibi değerleri teşvik eder. Judo, dünya çapında popüler bir spor dalıdır ve Olimpiyat oyunlarında da yer almaktadır.

Judonun Amacı Nedir?

Yazının en başında da belirtildiği gibi judo felsefeye sahip bir spor dalı olarak farkını hissettirmektedir. Judoda temel felsefe daha zayıf olan bir kişinin, daha güçlü bir rakibi karşısında savunma yaparak ve rakibini kontrol altına alarak kazanabilmesidir. Bu sebeple, Judo taktikleri genellikle düşmanın enerjisini harcamayı ve onu zayıf hale getirdikten sonra etkisiz bırakmayı hedefler.

Judo Hareketleri ve İsimleri

Judoda iki temel teknik kullanılır. Bunlar atma ve yerde mücadele teknikleri olarak görülür. Atma tekniklerine "nage-waza" denirken mücadele tekniklerine de "katame-waza" denir. Atma teknikleri genel olarak rakibi yere düşürmek veya kontrol altında tutmak için kullanılır. Yerde mücadele tekniklerinde ise rakibin nakavt olmasını sağlamak esas amaçtır.

Judo Kuralları

Judoda uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından belirlenen bazı kurallar geçerlidir. Judonun kuralları aşağıda listelendiği gibidir.

Müsabaka süresi 5 dakikadır.

Taraflar kilolarına göre kategorize edilir ve buna göre eşleşirler.

Rakibe vurmak, tekme atmak, dirsek kullanmak, saç çekmek, göz hizasına saldırıda bulunmak yasaktır.

Müsabakalar tatami adında bir minder üzerinde yapılır.

Judo müsabakaları ippon ya da sayı avantajı ile kazanılır. İppon rakibi tamamen kontrol altına almak ve onu sırtüstü yere düşürmektir. İppon sonucunda müsabaka direkt olarak biter. Sayı avantajında ise mücadele boyunca yapılan teknikler değerlendirilir ve fazla puanı alan kazanır.

Bazı tehlikeli tutuşlara izin verilmez. Sporcular rakiplerine zarar verme potansiyeline sahip olan teknikleri kullanamaz.

Adil oyun judoda çok önemlidir. Taraflar birbirine saygılı davranıp kuralları uygulamak zorundadırlar. Hile ve rakibe bilerek zarar verme judoda kabul edilemez hareketlerdir.

Yukarıda sıralanmış olan kurallar resmi Judo müsabakaları için geçerli olup, antrenman ya da eğitim zamanlarında daha fazla esnetilebilir ya da güvenlik önemleri arttırılabilir. Resmi olmayan müsabakalarda kurallar tarafların rızası dahilinde esnetilebilmektedir.