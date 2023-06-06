Uzakdoğu Sporu Kick Boks Nedir? Kick Boks Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Kick boks nedir dendiğinde akla gelen ilk sorulardan bir tanesi kick boksun amacı nedir sorusudur. Kick boks yüzyıllarca yıldır yapılan ve toplum hafızasında yer edinmiş bir dövüş sporu olarak bilinir. Fakat kick boks kurallarına hâkim olmak için de bu spor ile ilgili bazı bilgilere sahip olmak önemlidir. Kick boks hareketleri ve isimlerini ele aldığımız içerikte kick boks kuşakları nasıl sıralarını konusuna da değinerek önemli bilgilere yer verdik.

Kick Boks Nedir?

Kick boks, ayak ve bacaklarla yapılan tekmeleri, eller ve kollarla yapılan yumrukları içeren bir dövüş stili olarak bilinir. El ve ayak tekniklerinin birleştirildiği dövüş sanatlarındandır. Hem bir spor dalı hem de bir dövüş sanatı olarak uygulanabilir.

Kick boks, hem disiplinel bir spor olarak kişideki disiplini arttıran bir fayda sağlar hem de fiziksel kondisyonu yükselterek kişinin spor kapasitesini arttırır. Aynı zamanda kick boks ile ilgilenen kişinin özgüveni artar ve kişi savunma becerilerini güçlendirir.

Fakat kick boks yapılmadan önce kişiler uygun eğitimi almalı, profesyonel bir rehberlikten faydalanmalı ve olmazsa olmaz koruyucu ekipmanlarını giymek zorundadırlar. Bunlar, tüm kick boks yapan ve yapmak isteyen kişiler için geçerli kurallardır.

Kick boks darbeye dayalı bir spor olduğu için koruyucu ekipman kullanımı olmadığında ciddi sakatlanmalar ve yaralanmalara neden olabilmektedir.

Kick Boks Nasıl Bir Spor Dalıdır?

Kick boksa hem rekabetçi bir spor dalı hem de bir fitness aktivitesi denebilir. Kick boks müsabakaları, son derece rekabetçi bir biçimde ringde yapılan karşılaşmalar halinde gerçekleşir ve dövüşçünün teknik becerilerini, dayanıklılığını ve stratejisini ölçer. Fitness amaçlı olarak uygulanan kick boks antrenmanları ise genellikle kardiyo, güç, esneklik ve kuvvet çalışmalarını içerir.

Kick boks, muay thai, karate, boks, savate, taekwondo gibi farkı dövüş sanatlarından son derece etkilenmiş bir spor dalıdır. Kick boks, yüksek tempolu, hızlı ve güçlü vuruşları içeren bir dövüş tarzı olarak bilinir. Teknik olarak, vuruşlar, tekmeler, diz darbeleri, dirsek darbeleri ve yumruklar gibi pekçok farklı teknik kullanılmaktadır.

Kick Boks Kuralları

Kick Boksun genel anlamda hemen her yerde uygulanan ortak kuralları aşağıda listesi yapıldığı şekildedir.

Dövüşçüler, yere dönük ya da yere yarı dönük olan rakiplerine vuramazlar. Bu kural haricinde yüze vurmak kick boksta serbesttir ve bir sakıncası yoktur. Kick boks yapan kişi koruyucu ekipman kullanmak zorundadır. Sporcuların sağlığı için başlık, dişlik, göğüs koruyucusu, kasık koruyucusu, el bandajı ve eldiven olmazsa olmaz koruyucu malzemelerdir. Kick boks yapan kişiler el ve ayaklarını kullanmakta tamamen özgürdürler. Tekme atmak boksta yasak olmasına karşın kick boksta yasak değildir. Müsabakaya çıkmış olan boksörler belli raunt sürelerine uymak zorundadırlar. Genelde bu süreler profesyonel müsabakalarda 3tür. Amatörlerde ise farklılık gösterir. Nakavt olan dövüşçü ya da oyunu durduran hakem, maçı sona erdirir. Müsabakalar bazen yenen yenilen şeklinde hesaplanmaz. Jüri tarafından boksörlerin hareketleri tek tek puanlanır ve buna göre kazanan belirlenir. Diz ve dirsek darbeleri kick boksta tartışmalıdır. Bazı turnuvalarda bunlara müsaade edilirken bazı turnuva ya da organizasyonlarda diz ve dirsek darbeleri tehlikeli görüldüğü için sporculara yasak tutulabilir.

Kick boks kuralları her ne kadar listede sıralandığı gibi olsa bile unutulmaması gereken bu kuralların her federasyon ve organizasyona göre değişiklik gösterebileceğidir.

Kick Boks Kuşakları

Kick boks kuşakları toplum tarafından en fazla merak edilen sorulardan olsa bile kick boksta muay thai ya da karatedekine benzer bir kuşak sistemi bulunmamaktadır. Genellikle sporcuların seviyesi amatör ve profesyonel olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kick boksta profesyonel anlamda bir kuşak sistemi olmasa bile bazı eğitim merkezleri ya da spor okulları kişilerin ilerlemesini teşvik etmek için bu sistemi kullanıyor olabilirler. Fakat bunun dışında kick boksta genel bir kuşak sistemi bulunmaz ve başarı genel olarak müsabakalarda ortaya koyulan performans, şampiyonluklar ve dereceler üzerinden değerlendirmeye alınır.