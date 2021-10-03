Uzay Eş Anlamlısı Nedir? Uzay Kelimesinin Eş Anlamlısı

Uzay kelimesi cümle içinde ''isim'' olarak görev almaktadır. Örnek vermek gerekirse; Cümle: ''Uzay içerisinde geçen bilim kurgu filmlerini çok fazla seviyorum.'' Uzay eş anlamlısı nedir, bunun üzerinde duracağız.

UZAY KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük yaşamın içinde, dijital ve basılı dergi, televizyon programlarında ve gazetelerde karşılaşılan sözcüklerin TDK sözlüğü içerisindeki karşılıkları merak ediliyor.

Uzay kelimesi günlük yaşam içerisinde sık bir şekilde kullanılan kelimelerden yalnızca bir tanesidir. Uzay kelimesinin TDK sözlüğü üzerinde anlamı ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

Bütün gök cisimlerinin içerisinde bulunduğu sınırsız boşluk

Bütün varlıkların içerisinde yer aldığı sonsuz boşluk, mekan, feza

UZAYIN EŞ ANLAMLISI

Uzay eş anlamlısı olan kelime feza kelimesidir. Okunuş ve yazılışları farklı iken, anlamları birebir aynı olan kelimelerin tamamına eş anlamlı kelimeler denir. Feza ve uzay kelimeleri de farklı şekillerde yazılıp okunmalarına rağmen, aynı anlamlara gelmektedir. Bütün gök varlıklarının ve cisimlerin içerisinde bulunduğu sınırsız ve sonsuz boşluğa feza ya da uzay denir.

1- Feza:

Dilimize Farsça diline geçmiş olan feza sözcüğü, uzay kelimesi ile eş anlamlıdır. Feza kelimesi bununla beraber gökyüzü anlamına da gelmektedir.

Örnek Cümle:

Fezada bilmediğimiz daha nice sırlar var.

2- Sonsuzluk:

Bazı cümlelerde benzetme sanatları yapılırken ''uzay gibi'' şeklinde ifadeler kullanılır. Uzay kelimesi zaman içinde sonsuzluk ile bir eş değerde tutulmuştur. Böylece sonsuz anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebepten dolayı sonsuzluk sözcüğü de cümle içinde uzay kelimesinin yerine kullanılmaktadır.

Örnek Cümle:

''Nicedir içimde, tarifinin yapamadığım bir sonsuzluk hissi var.''

UZAY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

Uzay aracı, uzay gemisi, uzay kapsülü, uzay istasyonu, uzay taşı, uzay üssü, uzay aracı vb. gibi.

Bununla beraber uzay sözcüğünün yerine kullanılabilecek bazı kelimeler de vardır.

Bunlar;