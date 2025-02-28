Uzay İstasyonu Kaç Km Uzaklıkta? Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya’ya Kaç Km Mesafede?

Uluslararası Uzay İstasyonu, uygun saatler içerisinde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilir. Bu nedenle çok ilgi çeken bir uydudur. ISS adı ile de bilinen istasyonun yapısı, temelde basınçlı modüller, destekleyici dış iskeletin yanı sıra güneş panellerinden oluşur. Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya kaç km mesafede, Uzay İstasyonu kaç km uzaklıkta sorularının yanıtını bilmek, genel kültür açısından gereklidir.

Uzay İstasyonu Kaç Km Uzaklıkta?

Uluslararası Uzay İstasyonu, saniyede yaklaşık olarak 8 km hızla seyahat ediyor. Bu istasyon içerisinde 7 kişiden oluşan uluslararası mürettebat yaşıyor ve çalışıyor. Mürettebatın değişim dönemlerinde ise istasyon içerisinde 7 kişiden fazla kişi bulunabiliyor. Boyutu ve alçak dünya yörüngesinde yer alması nedeniyle çıplak gözle uygun saatlerde dünyadan görünen istasyonun uzaklığı zamanla değişebiliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya'ya Kaç Km Mesafede?

Uzay istasyonları genel olarak Dünya'ya belirli bir mesafede yer alır. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ise dünyaya yaklaşık olarak 408 km ila 418 km arasında bir irtifada bulunur. Bu mesafe, istasyonun dünyanın yörüngesinde dolaşırken yüksekliği değiştiği için değişiklik gösterebilir.