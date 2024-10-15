Uzay yolculuğunda yeni bir adım

İtalya Milan'da düzenlenen 75. Uluslararası Astronomi Kongresi'nde tarihi bir an yaşandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), oy birliğiyle Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) üyeliğine kabul edildi. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin uzay çalışmalarını küresel platforma taşıma yolunda büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu üyelik sayesinde Türkiye, IAF tarafından düzenlenen kongre ve etkinliklere aktif olarak katılım sağlayarak, uzay teknolojileri ve inovasyon alanında dünya ile entegre çalışmalar yürütecek. IAC kongresinin 77'ncisi ise 2026'da Antalya'da düzenlenecek. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "IAF üyeliği, ülkemizin uzay çalışmalarına yeni bir ivme kazandırarak gelecekteki projelerimize basamak atlatacak. Geçtiğimiz yıl Bakü'deki kongreye TEKNOFEST yarışmacılarımızla birlikte ilk kez katılım sağlamıştık. Azerbaycan'daki ziyaret sonrası üye olarak katılmaya karar verdik. Üyelik başvurumuzun ardından bir yıl boyunca yapılan değerlendirmelerden sonra bugün üye olduk. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan genç yarışmacılarımızın da bilimsel makaleleri kabul gördü ve kongreye davet edildiler'' dedi.