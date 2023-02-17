Kelime türleri arasında sıfat görevi gören üzgün, dilimizde yer edinerek günlük hayatta önemli rol oynamaktadır. Sıfat olduğu kadar duygu halini anlatan bir görevi de vardır. Kişinin moralinin bozuk olması, ruh halinin iyi olmaması gibi durumlarda üzgün sıfatı kullanılabilir.

ÜZGÜN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Üzgün kelimesinin ilk olarak çağrıştırdığı ifade mutsuzluktur. Kişinin mutsuzluğunu ifade eder. Üzülmüş, üzüntü duymuş, mahzun, melul, mükedder gibi anlamlara gelmektedir. Bir başka anlamı da eskimeye başlamış şeklindedir. Hasta anlamı da taşıdığını söyleyebiliriz.

ÜZGÜN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre üzgün kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre üzgün kelimesinin zıt anlamlısı "mutlu" kelimesidir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde karşıt anlam ifade etmektedirler. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Üzgün olduğunu biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor.

Mutlu bir güne uyanmak gibisi yokmuş.

ÜZGÜN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Üzgün kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Üzgün daha çok sıfat olarak kullanıldığı için üzgün insan, üzgün adam, üzgün kadın, üzgün hayvan şeklinde tabir edilmektedir. Buna göre özgür kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: