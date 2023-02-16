Uzlet Ne Demek? Uzlete Çekilmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Uzlet ne demek sorusuna yüzeysel olarak cevap bulmak istiyorsanız küçük bir sözlük araştırması yapabilirsiniz. Dinde uzlet nedir? Uzlet kelimesinin kökeni ve etimolojisi de merak edilenler arasındadır. Uzlet etmek ne demek ya da uzlete çekilmek anlamı konusunda da bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Uzlet kelimesinden türeyen çok sayıda fiil vardır. Uzlet cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Uzlet Ne Demek?

Uzlet, Arapça kökenli bir kelime olup Türkçede tasavvufi bir kelime olarak kullanılır. Uzlet kelime anlamı itibariyle, insanların Allah'a yakın olmak için diğer insanlardan kendini soyutlaması demektir. Uz kelimesi Arapçada "bağlanmak" demektir. Uzlet de "Allah'a bağlanmak" olarak tanımlanır. Tasavvufi bir terim olarak uzlet kelimesinin dini kaynaklarda yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

Uzlet, kişinin insanlardan uzaklaşarak Allah'a yaklaşmasını ifade eder. Söz konusu kelimeyi "inzivaya çekilmek" olarak da tanımlayabiliriz. TDK sözlüğünde de uzlet kelimesinin anlamını bulabilirsiniz. Bu kaynakta uzlet, kişinin insanlardan uzak kalarak arzularını sınırlandırması, Allah'a yaklaşması olarak tanımlanır.

Uzlete Çekilmek Anlamı

Uzlete çekilmek, insanın nefsini terbiye etmek için diğer insanlardan uzaklaşmasını ifade eden bir fiildir. Uzlete çekilen kişi sadece ibadet ile meşgul olur. Kendini Allah'a yaklaştırmak adına ibadetini çok daha bilinçli ve içten şekilde gerçekleştirir. Bu sayede kişinin kötü alışkanlıklarından vazgeçmesi, iyi insan olması da hedeflenir.