Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek, son gün ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı çıktı. Bugünden itibaren başvurular başladı. Uzman Öğretmenlik başvuru şartları ve sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başöğretmenlik sınavı ve başvuruları detayları açıklandı. Peki, Uzman öğretmenlik başvurular ne zamana kadar sürecek, son tarih ne? İşte detaylar…
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman öğretmenlik başvurusu MEBBİS üzerinden yapılmakta. Başvurular 01 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek.
Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 – 05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.