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Giriş Tarihi: 1.6.2022 13:15

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek, son gün ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek, son gün ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuruları başladı 1 Haziran itibariyle başlayan başvuru sürecine ait açıklamalarda bulunuldu. Başöğretmenlik programı başvuruları belli bir süre daha devam edecek. Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmen ve başöğretmenler, girecekleri sınav için belli bir süre bekleyecekler. Aday öğretmenler de uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek sorusunu yöneltmekteler. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar…

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı çıktı. Bugünden itibaren başvurular başladı. Uzman Öğretmenlik başvuru şartları ve sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başöğretmenlik sınavı ve başvuruları detayları açıklandı. Peki, Uzman öğretmenlik başvurular ne zamana kadar sürecek, son tarih ne? İşte detaylar…

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvurular 1 Haziran 2022 tarihinde başladı. Başvurular 10 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik başvurusu MEBBİS üzerinden yapılmakta. Başvurular 01 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 – 05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik yazılı sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak.

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Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek, son gün ne zaman?
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