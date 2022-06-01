Uzman öğretmenlik başvuru ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik başvuruları ne zamana kadar sürecek, son gün ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı çıktı. Bugünden itibaren başvurular başladı. Uzman Öğretmenlik başvuru şartları ve sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başöğretmenlik sınavı ve başvuruları detayları açıklandı. Peki, Uzman öğretmenlik başvurular ne zamana kadar sürecek, son tarih ne? İşte detaylar…