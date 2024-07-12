Uzmanından çocuklar için yaz tatili önerileri

Yaz tatilinde kaliteli ve mutlu zaman geçirmeleri için çocuklara ve ailelere Mersin Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Pelin Dağlı, bilgilendirmelerde bulundu. Yaz tatilinin, çocuklar için öğrenme, dinlenme, eğlence ve aile ile kaliteli zaman geçirme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dağlı, yaz dönemini etkili bir şekilde değerlendirmenin çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

'GÜNLÜK RUTİNLERİNİZ OLSUN'

Yaz tatilinde aile olarak yapmak istediğiniz etkinlikleri ve seyahatleri planlanmasını öneren Dağlı, "Öncelikle yaz tatili de olsa günlük bazı rutinlerinizin olmasına özen göstermelisiniz. Düzenli ve tutarlı uyku ve uyanma saatler, yemek saatleri, kitap okuma saatleri gibi rutinlerin günün geri kalanını planlarken işinizi kolaylaştıracağını unutmayın. Günlük aktivitelerinizi planlarken eğlenme dinlenme sosyal aktivite ve akademik çalışmalara dengeli biçimde vakit ayırmalısınız. Günlük dijital ekran kullanım süresi evin dışında geçirilecek süreler gibi konularda çocuğunuzla da işbirliği yaparak ortak bazı sınırlar belirleyip o sınırlara sadık kalmalısınız" diye konuştu.

Uzm. Dr. Pelin Dağlı, "Sanat spor gibi konularda çocuğunuzun ilgi alanını keşfe ya da geliştirmeye yönelik aktivitelere yer günlük planınız içinde mutlaka yer vermelisiniz. Güvenli ortamlarda ve belirli sürelerde çocuğunuzun akranları ile vakit geçirmelerini desteklemelisiniz. Eğer mümkünse çocuğunuzun sınıf arkadaşıyla görüşmesini ve birlikte zaman geçirmelerini sağlamalısınız. Bu çocuğunuzun bir sonraki yıla adaptasyonunda kolaylık sağlayacaktır. Son olarak tüm aile hep birlikte eğleneceğiniz kutu oyunları piknik zamanı film saati gibi aktiviteler düzenlemelisiniz. Böylece çocuğun ebeveynleri ile birlikte geçireceği eğlenceli saatleri arttırmış olacaksınız" dedi.