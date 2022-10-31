Uzun Çizgi Nerelerde Kullanılır? Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi) ile İlgili Cümleler, Kullanım Örnekleri ve Görevleri

Uzun çizgi nerelerde kullanılır yani konuşma çizgisi karşılıklı konuşmalarda kullanılan noktalama işaretidir. Uzun çizgi toplam 17 noktalama işaretlerinden biridir. Böylece uzun çizgi ile ilgili cümleler bulmak oldukça kolay ve pratiktir. Bunun dışında farklı şekilde de adlandırılmaktadır. Alternatif olarak konuşma çizgisi ile ilgili cümleler de bizleri aynı sonuca götürecektir. Örnekler sayesinde konuşma çizgisi nerelerde kullanılır, öğrenip pekiştirmiş oluruz.

Uzun Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Uzun çizgi Türkçe dil bilgisinde noktalama işaretleri kategorisinde yer almaktadır. Uzun çizgi diğer adıyla konuşma çizgisi 17 noktalama işaretinden sadece biridir. Her noktalama işaretinin cümlede bir anlamı ve amacı vardır. Genel olarak amaç şudur; duygu ve düşünceleri iyi bir şekilde ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belli etmek, okumayı ve anlamayı kolay hale getirmek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini vurgulamaktır. Dil Kurumuna tanımına göre, yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır ve buna konuşma çizgisi de denir. Türk Dil Kurumundan hareketle uzun çizginin nerede kullanıldığı hakkında çıkarım yapmak mümkündür. Örneğin:

Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır:

— Eski şehri gezdin mi?

— Rothschild'in evine gittin mi?

— Goethe'nin evini gezdin mi?

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.

İslam Bey — Ben daha ölmedim.

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi) ile İlgili Cümleler, Kullanım Örnekleri ve Görevleri

Konuşma çizgisinin üç farklı görevi vardır. İlki yukarıda da bahsedildiği gibi satır başına alınan konuşmaları göstermek içindir. Herhangi bir metin içinde karşılıklı olarak konuşma varsa ve konuşmacı değişiyorsa uzun çizgi kullanılır. Örneğin: Bir hikâye müsveddesi, Panco 'nun bir resmi, bir kalemi daha.

—Nüfus kâğıdın yok mu senin?

—Ne iş yaparsın?

—Yazı yazarım.

—Ne yazısı, kâtip misin?

—Kâtibim.

—Kimin yanında ?

—Kocaeli, İkbal ambarında (Sait Faik Abasıyanık).

İkincisi çizgiden önce konuşmacının isimleri yazılabilir. Örneğin:

Nöbetçi — Kimsin?

Nöbetçi — Parola nedir?

Çavuş — Senin çavuşun.

Son olarak karşılıklı olarak konuşulmayan cümlelerde de konuşma çizgisi konulabilir. Örneğin: — Bana izin veriniz gideceğim, dedi.

Aynı zamanda oyunlarda konuşanın adından sonra da getirilebilir. Örneğin:

Büyük nine — Okuduğun ne, kızım?

Kız — Bir roman.

Büyük Nine — Neden bahsediyor?

Kız — Hiç.