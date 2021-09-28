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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:36

Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlısı

Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlısı

Uzun kelimesi farklı anlamlarda farklı bağlamlarda kullanılabilmektedir. Uzun kelimesini sık sık günlük yaşamımızda kullanırız ve bir mesafeyi ya da bir kişinin özelliğini söylemek için başvurduğumuz bir kelimedir. Aynı zamanda bir eşyanın ölçüsünü de bu kelime sayesinde belirtebiliriz. Peki ya uzun kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Uzun kelimesi Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe'de "uz" kelimesinden +In son eki ile türemiştir. Uzun kelimesi genelde iki yer arasındaki mesafeyi anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda bir diğer anlamı da sıfat olarak bir eşyanın ya da kişinin boyunu anlatmak için kullanılmaktadır. Ayrıca uzun, bir zamanı belirtirken de kullanılabilir. Uzun kelimesinin eş anlamlıları "mesafe" ve "ırak" olarak bilinmektedir.

UZUN KELİMESİNİN ANLAMI

Uzun, bir noktadan diğer noktaya olan mesafeyi belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda uzun, geçen ya da gereken zaman miktarını da belirtebilir. Son olarak uzun sıfatı bir eşya ya da kişinin boyu hakkında bilgi vermek için de kullanılmaktadır.

UZUN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Uzun kelimesinin eş anlamlısı "mesafe" ve "ırak"dır. Bu kelimeleri cümle içerisinde "uzun" kelimesinin yerine koyduğumuzda cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

UZUN KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Rüyamda gördüğüm adam oldukça uzun boyluydu.
  • Köyümüze hala çok uzağız, yolumuz uzun.
  • Odanın tamamı oldukça uzun raflarla kaplıydı.

UZUN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Okuduğum romanın sonunda baş kahraman çok ırak bir memlekete doğru yelken açtı.
  • Öndeki araç ile aramızdaki mesafe hala çok fazla.

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Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlısı
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