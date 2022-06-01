Uzun soru kolay sorudur

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sadece 4 gün kaldı. Pazar günü yapılacak sınavda öğrencilerin analiz ve yorum gücünü ölçen, yeni nesil olarak tabir edilen soru tipleri çıkacak. Benzer şekilde öğrencilerin birden çok çıkarım yapmasını isteyen paragraf soruları olacak. Öğrenciler, uzun metinli sorulara, zor olduğuna dair önyargı ile yaklaşıyor. Ancak uzmanlar, bu soruların kolay çözülebilme olasılığının daha yüksek olduğunu belirterek, "Soruların güçlük derecelerini belirleyen şey içerikleridir, uzunlukları veya görünümleri değil" diyor. Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilere şu uyarılarda bulundu:Ana fikri bulmanızın istendiği paragraf sorularını daha kolay çözmek için ilk ve son cümleye dikkat edilmeli. İlk cümle genellikle yazarın savunacağı fikri dile getirdiği cümledir. Son cümlesi ise yazarın savunduğu fikri sonuçlandırdığı cümledir. Paragrafın ana fikrinin çıkarılması için ilk ve son cümlenin göz önünde bulundurulması oldukça önemlidir.Paragraf soruları, 'noktalama işaretlerinin' nasıl kullanıldığına ilişkin Türkçe testine de yardımcı olur. Çünkü noktalama işaretlerinin nasıl kullanıldığını, testteki diğer paragraf sorularının içeriğinde de bulabilirsiniz.Soruların yüzde 70'i sınavlara hazırlanan tüm adaylar tarafından çözülebilecek sorulardır. Bu nedenle sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız.