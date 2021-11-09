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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:50

Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzun Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzun Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Zıt anlam o kelimenin anlamına tamamen karşı gelen anlamı ifade eder. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin tam tersidir. Zıt anlam yerine karşıt anlam ifadesi de kullanılır. Neredeyse her kelimenin bir zıt anlamı bulunmaktadır. Uzun zıt anlamlısı nedir? Buna değineceğiz. İşte uzun kelimesinin zıt anlamlısı…

Uzun kelimesi bir mesafe ölçümü sonrası tanım olarak kullanılır. Bu ölçüm boy ya da en olabilir. Ülkemizde de genellikle boy ölçümümde kullanılmaktadır. Uzun kelimesinin zıt anlamlısı da aynı amaçla kullanılmaktadır.

UZUN KELİMESİNİN ANLAMI

Uzun, iki ucu arasında fazla uzaklık olan demektir. Diğer bir tanımı da maksidir. Sıfat olarak, başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren anlamındadır.

Örnek verelim:

  • "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece" – Âşık Veysel
  • Aletler, uzun denemelerin, ince hesapların, birbirini tamamlayan bilgi ve diğer aletlerin mahsulüdür." – Mehmet Kaplan

UZUN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Uzun kelimesinin zıt anlamlısı kısadır. Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı olarak tabir edebiliriz. Kısanın bir diğer anlamı da az süren, uzun olmayandır.

Örnek verelim:

  • "Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı." – Ahmet Haşim
  • "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı." – Etem İzzet Benice
  • "Senin boyun oldukça kısa."

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Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzun Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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