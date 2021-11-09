Uzun Zıt Anlamlısı Nedir? Uzun Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uzun kelimesi bir mesafe ölçümü sonrası tanım olarak kullanılır. Bu ölçüm boy ya da en olabilir. Ülkemizde de genellikle boy ölçümümde kullanılmaktadır. Uzun kelimesinin zıt anlamlısı da aynı amaçla kullanılmaktadır.

UZUN KELİMESİNİN ANLAMI

Uzun, iki ucu arasında fazla uzaklık olan demektir. Diğer bir tanımı da maksidir. Sıfat olarak, başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren anlamındadır.

Örnek verelim:

"Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece" – Âşık Veysel

Aletler, uzun denemelerin, ince hesapların, birbirini tamamlayan bilgi ve diğer aletlerin mahsulüdür." – Mehmet Kaplan



UZUN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Uzun kelimesinin zıt anlamlısı kısadır. Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı olarak tabir edebiliriz. Kısanın bir diğer anlamı da az süren, uzun olmayandır.

Örnek verelim: