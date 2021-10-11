Üzüntü Zıt anlamlısı nedir? Üzüntü kelimesinin zıt anlamlısı

Zıt anlamlı ya da diğer bir deyişle karşıt anlamlı kelimeleri bilmek ve onları cümle içinde kullanmamız, anlam bakımından zengin cümleler kurmamızı kolaylaştırır. Ayrıca kelimelerin zıt anlamlıları doğru iletişim kurulabilmesi için bilinmesi gereken konulardandır. Bu yazımızda günlük hayatta çok sık kullanılan üzüntü kelimesinin üzerinde duracağız...

ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Üzüntü kelimesinin zıt anlamlısını öğrenebilme k için öncelikle üzüntü kelimesinin anlamını bilmemiz gerekir. Kelimelerin gerçek anlamlarını, mecaz anlamlarını ya da eş anlamlarını bilmeden zıt anlamlılarını anlamamız çok kolay olmaz.

Türk dilinin yaşatılması ve korunması adına çalışmalar yapan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine göre üzüntü kelimesinin anlamı şöyledir:

"Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, gam, teessür."

Gam ve teessür kelimeleri üzüntü kelimesinin eş anlamı kelimeleridir.

ÜZÜNTÜ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Birbiriyle anlam bakımından çelişen ve birbirinin tamamen zıttı bir anlam taşıyan kelimelere dil bilgisi kuralları kapsamında zıt anlamlı kelimeler ya da karşıt anlamlı kelimeler denir.

Karşıt anlamlı kelimelerin kendi içinde bazı kuralları vardır. Bu kuralları bilmeden kelimelerin zıt anlamlılarını bulmamız pek kolay olmaz. İki kelimenin birbirinin zıttı olabilmesi için kesinlikle anlam bakımından aynı anlamın karşıtı olmaları gerekir. Bu yüzden her kelimenin zıt anlamlısı bulunmaz ve bulunmak zorunda da değildir.

Ayrıca bir kelimenin (özellikle fiillerde) olumsuz anlamlısı o kelimenin zıt anlamlısı olmaz. Olumsuzluk zıt anlam barındırmaz. Örnek vermek gerekirse "gelmek" fiilinin zıt anlamlısı olarak "gelmemek" fiilini kabul edemeyiz. Gelmek fiilinin zıt anlamlısı gelmemek değil gitmek fiilidir. Tüm bunları göz ününde bulundurduğumuzda üzüntünün zıt anlamlısı sevinç kelimesidir denebilir.

ÜZÜNTÜNÜN ZIT ANLAMLISI OLAN SEVİNÇ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Üzüntü zıt anlamlısı sevinç kelimesinin TDK sözlüklerine göre anlamı şöyledir:

"İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku, meserret."

İki kelimenin zıt anlamlı kabul edilebilmesi için kelimelerin ikisinin de aynı anlam grubunda kullanılmış olması gerekir. İkisi de gerçek anlamında ya da ikisi de mecaz anlamında. Örneğin ikisi de gerçek anlamında kullanıldığında ağır kelimesinin karşıtı hafif kelimesidir. Ama bazı durumlarda hafif kelimesi ağır kelimesinin karşıtı olmaz. Örneğin, "Akşamları biraz daha hafif içkiler tercih ediyorum" cümlesinde kullanılan hafif gerçek anlamında kullanılmadığı için buradaki hafif kelimesinin zıttı ağır değil serttir.

ÜZÜNTÜ VE SEVİNÇ KELİMESİNİN GEÇTİĞİ ÖRNEK CÜMLELER

Üzüntü kelimesinin zıt anlamlısı olan sevinç kelimesini cümle içinde kullanıldığında daha rahat anlayabilirsiniz. İşte üzüntü ve üzüntü zıttı sevinç kelimelerinin geçtiği cümleler: