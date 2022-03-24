V Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? V Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

V harfi ile başlayan bitki, hayvan, eşya isimleri, özellikle isim şehir oyununu oynarken bulunması biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu oyunu oynarken sorun yaşamamak için bitkilerin isimlerini bilmek iyi olacaktır. V ile başlayan bitki isimlerine göz atmak için yazımızın devamını mutlaka incelemelisiniz. Ayrıca, v harfiyle başlayan bitki isimlerine ve bu bitkilerin neler olduğuna hakim olmak toplum içerisinde sizi bir adım ileriye taşıyacaktır.
İsimlerin en zor bulunduğu harflerden biri olan v harfi ile başlayan bitkilerin isimlerini ve neler olduğunu sizler için listeledik.
· Valensiya Portakalı
En tatlı portakal çeşitlerinden biridir. 19. Yüzyıl'ın ortalarında melezlenerek ortaya çıkmıştır.
· Vişne
Gülgiller ailesine mensup olan vişne, görüntüsü itibarıyla kiraza benzer. Tadı ise kiraza göre biraz daha ekşidir.
· Vanilya
Bir orkide türü olan vanilya, hoş kokusuyla yer aldığı tüm tatlı çeşitlerine lezzet katar. Genellikle sütlü tatlılarda tercih edilir.
· Virjinya Çiçeği
Genellikle mor, pembe renklerde bulunan Virjinya çiçeği, süs bitkisi olarak kullanılsa da yapraklarının çiğ olarak tüketilmesi ya da yapraklarından çay yapılarak tüketilmesi mümkündür.
· Vazakulam Ananası
Hindistan'ın Vazakulam kentinde yetişen ananasların genel adıdır. Hatta bu bölge ananas şehri olarak da bilinir.
· Vitis
Çiçekli bitkilerim bir türüdür. Asma üzüm olarak da bilinen Vitis, genellikle şarap üretiminde kullanılır.
· Veba Otu
Eski zamanlarda şifacıların sıklıkla kullandığı veba otu, ateş düşürücü, öksürük kesici özelliğe sahiptir. Grip, nezle gibi hastalıklarının yanı sıra epilepsi ve gut hastalıklarına da son derece faydalı olduğu bilinir.
· Van Ters Lalesi
Ülkemizin nadide değerlerinden biri olan ters lale van şehrinde yetişir. Göz alıcı güzelliğe sahip olan van ters lalesi, görünümü nedeniyle van şehrinde hüzün çiçeği olarak adlandırılmıştır.
· Veronika Çiçeği
Avrupa ve Asya bölgelerinde yetiştirilen veronika çiçeği, genellikle yapraklarından çay yapılarak tüketilir. Metabolizma hızlandırıcı ve kanı mikroplardan arındırıcı özelliği bulunur.
· Vigna
Baklagiller familyasında yer alan bu bitki, birçok sınıfa ayrılır. En bilineni ise asıl adı Vigna Unguiculata olan bizim bildiğimiz börülce bitkisidir.
· Viscum
Ökse otunun bir çeşidi olan viscum, tropik bölgelerde yetişir. Kanser gibi ağır hastalıklara oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.
· Vetiver
Buğdaygiller ailesine mensup olan vetiver, Hindistan'da yetişir. Aromaterapi yağ ve parfüm endüstrisinde sıklıkla kullanılır.
· Vangueria
Çiçekli bitkilerden biri olan vangueria, Madagaskar'da yetişir. 50'den fazla türü bulunan bu bitkinin görüntüsü, yeşil yuvarlaktır. Eriğe çok benzer.
· Venüs Sinekkapan
Sinekkapan ya da böcekkapan olarak da biline Venüs sinek kapanı, kökeni çok eskilere dayanan ve adından da anlaşıldığı üzere böcek, örümcek gibi hayvanlarla beslenen bir bitkidir.