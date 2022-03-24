V Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? V Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

V harfi ile başlayan bitki, hayvan, eşya isimleri, özellikle isim şehir oyununu oynarken bulunması biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu oyunu oynarken sorun yaşamamak için bitkilerin isimlerini bilmek iyi olacaktır. V ile başlayan bitki isimlerine göz atmak için yazımızın devamını mutlaka incelemelisiniz. Ayrıca, v harfiyle başlayan bitki isimlerine ve bu bitkilerin neler olduğuna hakim olmak toplum içerisinde sizi bir adım ileriye taşıyacaktır.

V Harfi İle Bitki İsimleri Nelerdir?

İsimlerin en zor bulunduğu harflerden biri olan v harfi ile başlayan bitkilerin isimlerini ve neler olduğunu sizler için listeledik.

· Valensiya Portakalı

En tatlı portakal çeşitlerinden biridir. 19. Yüzyıl'ın ortalarında melezlenerek ortaya çıkmıştır.

· Vişne

Gülgiller ailesine mensup olan vişne, görüntüsü itibarıyla kiraza benzer. Tadı ise kiraza göre biraz daha ekşidir.

· Vanilya

Bir orkide türü olan vanilya, hoş kokusuyla yer aldığı tüm tatlı çeşitlerine lezzet katar. Genellikle sütlü tatlılarda tercih edilir.

· Virjinya Çiçeği

Genellikle mor, pembe renklerde bulunan Virjinya çiçeği, süs bitkisi olarak kullanılsa da yapraklarının çiğ olarak tüketilmesi ya da yapraklarından çay yapılarak tüketilmesi mümkündür.

· Vazakulam Ananası

Hindistan'ın Vazakulam kentinde yetişen ananasların genel adıdır. Hatta bu bölge ananas şehri olarak da bilinir.

· Vitis

Çiçekli bitkilerim bir türüdür. Asma üzüm olarak da bilinen Vitis, genellikle şarap üretiminde kullanılır.

· Veba Otu

Eski zamanlarda şifacıların sıklıkla kullandığı veba otu, ateş düşürücü, öksürük kesici özelliğe sahiptir. Grip, nezle gibi hastalıklarının yanı sıra epilepsi ve gut hastalıklarına da son derece faydalı olduğu bilinir.

· Van Ters Lalesi

Ülkemizin nadide değerlerinden biri olan ters lale van şehrinde yetişir. Göz alıcı güzelliğe sahip olan van ters lalesi, görünümü nedeniyle van şehrinde hüzün çiçeği olarak adlandırılmıştır.

· Veronika Çiçeği

Avrupa ve Asya bölgelerinde yetiştirilen veronika çiçeği, genellikle yapraklarından çay yapılarak tüketilir. Metabolizma hızlandırıcı ve kanı mikroplardan arındırıcı özelliği bulunur.

· Vigna

Baklagiller familyasında yer alan bu bitki, birçok sınıfa ayrılır. En bilineni ise asıl adı Vigna Unguiculata olan bizim bildiğimiz börülce bitkisidir.

· Viscum

Ökse otunun bir çeşidi olan viscum, tropik bölgelerde yetişir. Kanser gibi ağır hastalıklara oldukça faydalı olduğu söylenmektedir.

· Vetiver

Buğdaygiller ailesine mensup olan vetiver, Hindistan'da yetişir. Aromaterapi yağ ve parfüm endüstrisinde sıklıkla kullanılır.

· Vangueria

Çiçekli bitkilerden biri olan vangueria, Madagaskar'da yetişir. 50'den fazla türü bulunan bu bitkinin görüntüsü, yeşil yuvarlaktır. Eriğe çok benzer.