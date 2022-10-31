V İle Başlayan Bitki İsimleri - V Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

V harfi, alfabenin 27. harfi olarak karşımıza çıkar ve pek çok alanda sembol ettiği pek çok değer bulunur. Bu nedenle dikkat çeken harflerden bir tanesidir. Özellikle oyun ve yarışma programlarında zor soru sormak isteyen kişiler genellikle "v" harfi ile başlayan bitki, eşya gibi nesnelerin isimlerini sorarlar.
V İle Başlayan Bitki İsimleri
- Meyveler:
- Valensiya Portakalı: Bir portakal çeşidi.
- Vazakulam Ananası: Bir çeşit ananas.
- Virjinya Çileği: Bir çeşit çilek.
- Vişne: Kirazgiller ailesine ait olan ekşi bir meyve.
- Vitis: Bir tür üzüm.
- Bitkiler:
- Veba Otu: Orman, ırmak ve dere kenarlarında yetişen ateş düşürücü özelliği bulunan bir ot.
- Van Ters Lalesi: Van yöresine ait olan, hüznün sembolü olarak bilinen ve en eski süs bitkilerinden bir tanesidir. soğanlı bitkiler familyasına aittir.
- Vanilya Çiçeği: Salepgillerden olan hoş kokulu bir bitki. Özellikle aroma verici olarak kullanılır. Tırmanıcı bir bitki olarak karşımıza çıkan vanilyanın çiçekleri salkım halindedir. 60 kadar çeşidi bulunur.
- Veronika Çiçeği: Gövdesi sıkı tüylü, toprağa serilerek yetiştirilen bir bitki.
- Vangueria: Rubiaceae familyasına ait olan bir tür çiçekli bitki cinsidir.
- Vigna: Baklagiller familyasına ait olan çiçekli bir bitki türü.
- Viscum: Ökseotunun bir cinsidir. Halk arasında gevele, güvelek olarak bilinir.
- Vitiver: Buğday türüne ait olan ve saz görünümüne sahip bir bitkidir.
- Vapur Dumanı Çiçeği: Compositae familyasına ait olan tek yıllık otsu bir bitkidir. İlkbaharın sonlarına kadar salkım şeklinde pek çok renkte çiçek açar.
V Harfiyle Başlayan Bitkiler
- Valensiya portakalı
- Vazakulam ananası
- Virjinya çileği
- Vişne
- Vitis
- Veba otu
- Van ters lalesi
- Vanilya
- Veronika çiçeği
- Vangueria
- Vigna
- Viscum
- Vitiver
- Vapur dumanı çiçeği