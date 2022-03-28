V İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? V Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Alfabenin 27.harfi olarak karşımıza çıkan v harfi aslında zorlu kelimelerin oluşturulmasında kullanılabilir. Kimselerin aklına gelmeyen ve ilk defa sizden duyacakları v harfi ile başlayan eşya isimleri için içeriğimiz devamına bir göz atabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Çocuklarınıza farklı kelimeler öğretmek ve etrafta olan eşyaları tanıtmak isterseniz mutlaka eğitici kelime oyunlarına yönelebilirsiniz. Ayrıca sadece çocuklarınız değil arkadaş gruplarınızda da eğlence amaçlı tercih edilebilen kelime oyunlarına fayda sağlayacak v harfi ile eşya ismi listemizi sizlere hazırladık. Bu özel listeye göre günlük hayatta da sıkça karşılaşabileceğiniz v ile başlayan eşya isimleri şunlardır:

Vazo,

Vestiyer,

Vantilatör,

Valiz,

Vitrin,

Video oynatıcı,

Vana,

Varil,

Valf,

Vatka,

Vida,

Vidanjör,

Viyola,

Viyolonsel,

Vuraç,

Vargel,

Vernik,

Vinç.

İngilizce V ile Başlayan Eşya İsimleri

Türkçe kelime oyunları dışında en çok tercih edilen dil İngilizce olduğu için listemize bir adet de İngilizce v ile başlayan eşya isimleri ekledik. Türkçe karşılıkları ile birlikte verdiğimiz kelimelerin telaffuzlarını öğrenerek çocuklarınızın İngilizce kelime dağarcığını geliştirebilirsiniz.