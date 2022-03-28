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Giriş Tarihi: 28.3.2022 10:53 Son Güncelleme: 28.3.2022 10:53

V İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? V Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

V İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? V Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Çocuklarınızın kelime dağarcığını geliştirmek aynı zamanda onlarla eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız 7’den 70’e herkesin hayran olduğu kelime oyunları oynayabilirsiniz. Bu oyunlar arasında olan ve yıllardır asla modası geçmeyen isim, şehir oyunu oynamak isterseniz ve ihtiyacınız olan şey v ile eşya ismi bulmaksa doğru adrese geldiniz. Keza size birbirinden farklı işlevleri olan ve v harfi ile başlayan eşya isimlerini bir araya derledik.

Alfabenin 27.harfi olarak karşımıza çıkan v harfi aslında zorlu kelimelerin oluşturulmasında kullanılabilir. Kimselerin aklına gelmeyen ve ilk defa sizden duyacakları v harfi ile başlayan eşya isimleri için içeriğimiz devamına bir göz atabilirsiniz.

V Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Çocuklarınıza farklı kelimeler öğretmek ve etrafta olan eşyaları tanıtmak isterseniz mutlaka eğitici kelime oyunlarına yönelebilirsiniz. Ayrıca sadece çocuklarınız değil arkadaş gruplarınızda da eğlence amaçlı tercih edilebilen kelime oyunlarına fayda sağlayacak v harfi ile eşya ismi listemizi sizlere hazırladık. Bu özel listeye göre günlük hayatta da sıkça karşılaşabileceğiniz v ile başlayan eşya isimleri şunlardır:

  • Vazo,
  • Vestiyer,
  • Vantilatör,
  • Valiz,
  • Vitrin,
  • Video oynatıcı,
  • Vana,
  • Varil,
  • Valf,
  • Vatka,
  • Vida,
  • Vidanjör,
  • Viyola,
  • Viyolonsel,
  • Vuraç,
  • Vargel,
  • Vernik,
  • Vinç.

İngilizce V ile Başlayan Eşya İsimleri

Türkçe kelime oyunları dışında en çok tercih edilen dil İngilizce olduğu için listemize bir adet de İngilizce v ile başlayan eşya isimleri ekledik. Türkçe karşılıkları ile birlikte verdiğimiz kelimelerin telaffuzlarını öğrenerek çocuklarınızın İngilizce kelime dağarcığını geliştirebilirsiniz.

  • Vacuum cleaner – elektrik süpürgesi
  • Van – kamyonet
  • Vase – vazo
  • Vest – yelek
  • Veil – duvak
  • Veils – peçe
  • Vehicle – araç
  • Vaping – elektronik sigara
  • Vat – fıçı
  • Vessel – gemi
  • Video game – video oyunu

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V İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? V Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri
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