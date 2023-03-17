V İle Başlayan Hayvan İsimleri - V Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane, Hangileri?

Özellikle oyunlarda lazım olan hayvan isimlerinin hepsini bilmek mümkün olmadığından genellikle internet üzerinden araştırılır. V harfi ile başlayan hayvan isimleri de genellikle insanların aklına zor geldiğinden "V ile başlayan hayvan ismi var mı?" gibi soruları doğurmaktadır.
V İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı?
Türkçe'de V harfi ile başlayan birçok hayvan ismi bulunur.
- Vaşak: kedigiller familyasına ait, orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani bir hayvandır.
- Vatoz: Rejiformes takımına ait balıkların adıdır. Kıkırdaklı bir balıktır. Diğer balıklardan en önemli farklılığı ince ve yassı gövdeleridir.
- Vizon: Kuzey yarımküreye özgü, sansargiller ailesine ait olan bir tür gelincik. Genellikle kürkleri için yetiştirilirler.
- Vikunya: Devegiller familyasına ait, memeli bir hayvandır. Guanako hayvanını andıran bir yapısı bulunur. Boyları yaklaşık 150 cm'dir.
- Vapiti: Diğer bir adı Kanada Geyiğidir. Geyik türleri arasında bulunan en büyük geyiktir. Ayrıca bir diğer özelliği de en büyük memeli olmasıdır.
- Volverin: Görüntüsü ayıya benzeyen bu hayvan, çakallar ile akrabadır. Genellikle Kanada, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey İrlanda'nın dağlık alanlarında yaşarlar
- Valabi: Kanguru familyasına ait olan bir hayvandır.
- Vampir yarasa: Kan emici bir yarasa türüdür. Boyları 1 metreye ulaşabilmektedir.
- Van Kedisi: Van gölü civarına özgü olan, bir gözü mavi diğer gözü kehribar rengi olan kedidir.
- Varanus: Kertenkele türüne ait olan bu hayvanların uzun boyunları, güçlü pençeleri ve kuyrukları bulunur.
- Vervet Maymunu: Güney Afrika'da yaşayan bir maymun türüdür.
- Vombat: Avustralya ve Tazmanya'nın dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan bir memeli türüdür.
V Harfi İle Başlayan Hayvanlar
- Vaşak
- Vatoz Balığı
- Vantuz Balığı
- Vizon
- Vaal
- Valabi
- Vanga
- Vapiti
- Varan
- Varsam
- Vaşak
- Viero
- Vikunya
- Viskaça
- Vizon
- Volverin
- Vombat
- Vervet Maymunu
- Varanus
- Van Kedisi
- Vampir Yarasa