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Giriş Tarihi: 17.3.2023 14:24 Son Güncelleme: 17.3.2023 14:24

V İle Başlayan Hayvan İsimleri - V Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane, Hangileri?

Doğada ismi insanlar tarafından bilinen ya da bilinmeyen pek çok hayvan çeşidi bulunur. Bulunan tüm hayvanların da diğer hayvanlardan pek çok farklılığı bulunur. İnsanların da her hayvanın adını bilmesi neredeyse imkansızdır. Ancak bazı durumlarda insanların hayvan isimlerine ihtiyacı olduğu durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda genellikle arama motorlarından faydalanılır. Alfabenin 28. harfi olan “v” harfi ile başlayan hayvan isimleri de arama motorlarında sıkça aranan hayvan isimleri arasında yerini alır.

V İle Başlayan Hayvan İsimleri - V Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane, Hangileri?

Özellikle oyunlarda lazım olan hayvan isimlerinin hepsini bilmek mümkün olmadığından genellikle internet üzerinden araştırılır. V harfi ile başlayan hayvan isimleri de genellikle insanların aklına zor geldiğinden "V ile başlayan hayvan ismi var mı?" gibi soruları doğurmaktadır.

V İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı?

Türkçe'de V harfi ile başlayan birçok hayvan ismi bulunur.

  • Vaşak: kedigiller familyasına ait, orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani bir hayvandır.
  • Vatoz: Rejiformes takımına ait balıkların adıdır. Kıkırdaklı bir balıktır. Diğer balıklardan en önemli farklılığı ince ve yassı gövdeleridir.
  • Vizon: Kuzey yarımküreye özgü, sansargiller ailesine ait olan bir tür gelincik. Genellikle kürkleri için yetiştirilirler.
  • Vikunya: Devegiller familyasına ait, memeli bir hayvandır. Guanako hayvanını andıran bir yapısı bulunur. Boyları yaklaşık 150 cm'dir.
  • Vapiti: Diğer bir adı Kanada Geyiğidir. Geyik türleri arasında bulunan en büyük geyiktir. Ayrıca bir diğer özelliği de en büyük memeli olmasıdır.
  • Volverin: Görüntüsü ayıya benzeyen bu hayvan, çakallar ile akrabadır. Genellikle Kanada, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey İrlanda'nın dağlık alanlarında yaşarlar
  • Valabi: Kanguru familyasına ait olan bir hayvandır.
  • Vampir yarasa: Kan emici bir yarasa türüdür. Boyları 1 metreye ulaşabilmektedir.
  • Van Kedisi: Van gölü civarına özgü olan, bir gözü mavi diğer gözü kehribar rengi olan kedidir.
  • Varanus: Kertenkele türüne ait olan bu hayvanların uzun boyunları, güçlü pençeleri ve kuyrukları bulunur.
  • Vervet Maymunu: Güney Afrika'da yaşayan bir maymun türüdür.
  • Vombat: Avustralya ve Tazmanya'nın dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan bir memeli türüdür.

V Harfi İle Başlayan Hayvanlar

  • Vaşak
  • Vatoz Balığı
  • Vantuz Balığı
  • Vizon
  • Vaal
  • Valabi
  • Vanga
  • Vapiti
  • Varan
  • Varsam
  • Vaşak
  • Viero
  • Vikunya
  • Viskaça
  • Vizon
  • Volverin
  • Vombat
  • Vervet Maymunu
  • Varanus
  • Van Kedisi
  • Vampir Yarasa

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V İle Başlayan Hayvan İsimleri - V Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane, Hangileri?
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