V İle Başlayan Hayvan İsimleri - V Harfi İle Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane, Hangileri?

Özellikle oyunlarda lazım olan hayvan isimlerinin hepsini bilmek mümkün olmadığından genellikle internet üzerinden araştırılır. V harfi ile başlayan hayvan isimleri de genellikle insanların aklına zor geldiğinden "V ile başlayan hayvan ismi var mı?" gibi soruları doğurmaktadır.

V İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı?

Türkçe'de V harfi ile başlayan birçok hayvan ismi bulunur.

Vaşak: kedigiller familyasına ait, orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani bir hayvandır.

kedigiller familyasına ait, orta büyüklükte etçil, omurgalı ve yabani bir hayvandır. Vatoz: Rejiformes takımına ait balıkların adıdır. Kıkırdaklı bir balıktır. Diğer balıklardan en önemli farklılığı ince ve yassı gövdeleridir.

Rejiformes takımına ait balıkların adıdır. Kıkırdaklı bir balıktır. Diğer balıklardan en önemli farklılığı ince ve yassı gövdeleridir. Vizon: Kuzey yarımküreye özgü, sansargiller ailesine ait olan bir tür gelincik. Genellikle kürkleri için yetiştirilirler.

Kuzey yarımküreye özgü, sansargiller ailesine ait olan bir tür gelincik. Genellikle kürkleri için yetiştirilirler. Vikunya: Devegiller familyasına ait, memeli bir hayvandır. Guanako hayvanını andıran bir yapısı bulunur. Boyları yaklaşık 150 cm'dir.

Devegiller familyasına ait, memeli bir hayvandır. Guanako hayvanını andıran bir yapısı bulunur. Boyları yaklaşık 150 cm'dir. Vapiti : Diğer bir adı Kanada Geyiğidir. Geyik türleri arasında bulunan en büyük geyiktir. Ayrıca bir diğer özelliği de en büyük memeli olmasıdır.

: Diğer bir adı Kanada Geyiğidir. Geyik türleri arasında bulunan en büyük geyiktir. Ayrıca bir diğer özelliği de en büyük memeli olmasıdır. Volverin : Görüntüsü ayıya benzeyen bu hayvan, çakallar ile akrabadır. Genellikle Kanada, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey İrlanda'nın dağlık alanlarında yaşarlar

: Görüntüsü ayıya benzeyen bu hayvan, çakallar ile akrabadır. Genellikle Kanada, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey İrlanda'nın dağlık alanlarında yaşarlar Valabi : Kanguru familyasına ait olan bir hayvandır.

: Kanguru familyasına ait olan bir hayvandır. Vampir yarasa : Kan emici bir yarasa türüdür. Boyları 1 metreye ulaşabilmektedir.

: Kan emici bir yarasa türüdür. Boyları 1 metreye ulaşabilmektedir. Van Kedisi : Van gölü civarına özgü olan, bir gözü mavi diğer gözü kehribar rengi olan kedidir.

: Van gölü civarına özgü olan, bir gözü mavi diğer gözü kehribar rengi olan kedidir. Varanus: Kertenkele türüne ait olan bu hayvanların uzun boyunları, güçlü pençeleri ve kuyrukları bulunur.

Kertenkele türüne ait olan bu hayvanların uzun boyunları, güçlü pençeleri ve kuyrukları bulunur. Vervet Maymunu: Güney Afrika'da yaşayan bir maymun türüdür.

Güney Afrika'da yaşayan bir maymun türüdür. Vombat : Avustralya ve Tazmanya'nın dağlık ve ormanlık alanlarında yaşayan bir memeli türüdür.

V Harfi İle Başlayan Hayvanlar