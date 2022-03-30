V İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? V Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

V harfi ile hayvan isimlerinin yanı sıra bitki, eşya gibi isimlerin de akılda kalıcılığı yüksek değildir. Bu da v harfinin kullanım sıklığının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bugünkü yazımızda genel cinslerin türleri de dahil olmak üzere v harfi ile başlayan tüm hayvan isimlerini sizler için derledik.

V İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Yaşayan ya da nesilleri tükenmiş olan oldukça fazla hayvan cinsi ve türü vardır. V harfi ile başlayan hayvan isimlerini aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

· Van Kedisi

Van gölü bölgesinden adını alan van kedileri, iki gözünün farklı renklerde olmasıyla dikkat çeker.

· Vatoz

Köpekbalıklarıyla aynı sınıfa mensup olan vatoz balıkları, kelebek görüntüsü ile ilgi çeker. Genellikle böceklerle beslenen vatozlar, elektrik üretme yetenekleri sayesinde oldukça tehlikeli canlılara dönüşebiliyor.

· Vaşak

Kedigiller familyasına ait olan vaşaklar, yabani hayvanlar sınıfındadır. Avcılar tarafından sıklıkla avlanan vaşaklar, nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır.

· Vizon

Sansargillerden bir gelincik türü olan vizonlar, kürkleri için özellikle yetiştirilirler.

· Vervet Maymunu

Beş farklı alt türe sahip olan vervet maymunları, insan benzeri hastalıkları taşıması ile dikkat çeker. Özellikle alkol bağımlılığı gibi durumları yaşayabilen vervet maymunları Türkiye'de bakımı yasaklanan hayvanlar sınıfındadır.

· Valabi

Kanguru familyasında yer alan valabiler, kangurulara göre biraz daha küçük boyutlardadır. Valabiler, Avustralya kıtasının simgesi haline gelmiştir.

· Varanus

Monitör kertenkelesi olarak da bilinen varanuslar uzun boyları ve güçlü pençeleri ile saldırıya geçtiklerinde insanlar için tehlikeli olabilirler.

· Vikunya

Devenin daha küçük ve ince bacaklı hali olan vikunyalar son derece sevimli ve tatlı görüntüleriyle ilgi çeker. Vikunya hayvanları aile yaşantılarında erkek egemen bir yaşantı süren canlılardır. Bodur deve olarak da bilinen vikunyaların, yünü oldukça pahalı ve zor üretilen bir yün çeşididir.

· Vombat

Anavatanı Avustralya olan Vombatlar, küçük ve sevimli görünüşüyle belgeselcilerin de ilgisini çeker. Güney, Kuzey ve Bayağı olarak üç türü bulunan vombatlar, son derece kısa kuyruklu olmasıyla bazı kişilerce kuyruksuz olduğu sanılmaktadır.

· Vampir Yarasa

Besin kaynaklarının kan olması nedeniyle bu ismi alan vampir yarasalar, yassı burun şekline sahip oldukları için yaprak burunlu yarasa olarak da adlandırılırlar. Kıllı bacaklarıyla da dikkat çeken vampir yarasalar, çoğunlukla Brezilyada yaşarlar.

· Vantuz Balığı

Canlı köpekbalığı olarak da geçen vantuz balıkları, sanılanın aksine zehirli değillerdir. Etinin yenilmeyeceği söylense de vatoz balıkları yenilebilir balıklar sınıfında yer almaktadır.

· Vapiti

Bir kanada geyiği olan vapitiler, dünyanın en büyük geyik türüdür. On iki milyon yıl önce bile yaşam sürdüğü tespit edilen vapitiler, Kuzey Amerika ve Asya bölgelerinde yaşarlar.

· Vlakvark

İlginç görüntüsüyle dikkat çeken vlakvark, bir domuz türüdür. Düğmeli domuz olarak bilinen vlakvarklar, Afrika bölgesinde yaşarlar.

· Volverin

Sansargiller familyasında yer alan volverinlerin bir diğer adı kutup porsuğudur. Oldukça obur olan volverinler et oburlardır. Dünyanın en korkusuz hayvanı olarak bilinen volverinler, en büyük hayvanlara bile kafa tutabilirler.

· Varsam

En zehirli balık türlerinden biri olan varsamlar, açık denizlerin kıyılarında yaşarlar. Gözlerinin etrafında bulunan dikenler zehirlidir. Varsam balığına dokununca batan dikenlerinden zehirlenme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle bu balığa karşı oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

· Viskaça

Bir kemirgen türü olan viskaça, Arjantin, Bolivya ve Paraguay'da sıklıkla görülürler.