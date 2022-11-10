V İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce V Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Alfabemizin 27. harfi olan v harfi ile başlayan kelimeler sıklıkla kullanılıyor. Geçmişten günümüze Türkçe ve İngilizce v harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler, 6 harfli kelimeler yer alıyor. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan v ile başlayan kelimeler azımsanamayacak çoklukta. Türkçenin dışında v ile başlayan ingilizce kelimeler de derslerde öğrencilerin karşısına çıkıyor. Özellikle dil öğrenmeye çalışan bireyler bu konuyla epey ilgileniyor. V ile başlayan kelimeler nelerdir sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizinle.
Türkçede başında v harfi olan 4 harfli toplam 41 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede başında v harfli olan 5 harfli 97 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede başında v harfli olan 6 harfli 77 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Anne ve babaların heyecanları çocuk isimleri ararken katlanıyor. Aşağıda v harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarına ulaşabilirsiniz:
V harfiyle başlayan popüler erkek isimleri oldukça fazla. V ile başlayan erkek isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Dünyada insanların bildiği ve bilmediği pek çok hayvan türü bulunuyor. Bu hayvanlardan bazılarının ismi v harfi ile başlıyor. Aşağıda v harfiyle başlayan hayvan isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:
Günlük hayatın pek çok alanında çeşitli eşyalar kullanılıyor. Bu eşyalardan bazıları v harfi ile başlıyor. Aşağıda v harfiyle başlayan bazı eşya isimlerini görebilirsiniz:
Türkçede olduğu kadar İngilizcede de v harfi ile başlayan kelimeler bulunuyor. Aşağıda v ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz: