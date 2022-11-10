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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:35 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:35

V İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce V Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

V İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce V Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

V ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu son dönemlerin en popüler konuları arasında yer alıyor. İsim şehir, scrabble gibi kelime oyunlarının yanı sıra derslerde de önemli olan kelimeler, ebeveyn adayları için de önem kazanıyor. Yeni anne baba olacak bireyler v ile başlayan kelimeler arasından isim seçebiliyor. Bu yazımızda sizin için v ile başlayan ingilizce kelimeler ve Türkçe ve İngilizce V harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler üzerine derleme hazırladık. Eğer siz de v harfi ile başlayan kelimeleri merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Alfabemizin 27. harfi olan v harfi ile başlayan kelimeler sıklıkla kullanılıyor. Geçmişten günümüze Türkçe ve İngilizce v harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler, 6 harfli kelimeler yer alıyor. Gün içerisinde sıklıkla kullanılan v ile başlayan kelimeler azımsanamayacak çoklukta. Türkçenin dışında v ile başlayan ingilizce kelimeler de derslerde öğrencilerin karşısına çıkıyor. Özellikle dil öğrenmeye çalışan bireyler bu konuyla epey ilgileniyor. V ile başlayan kelimeler nelerdir sorusunun yanıtı yazımızın devamında sizinle.

V Harfiyle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede başında v harfi olan 4 harfli toplam 41 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Vade
  • Vaaz
  • Vaat
  • Veri
  • Veba

V Harfiyle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede başında v harfli olan 5 harfli 97 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Vakit
  • Vasat
  • Vahşi
  • Vahiy
  • Vagon

V Harfiyle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede başında v harfli olan 6 harfli 77 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Vasıta
  • Vesile
  • Vahşet
  • Vesika
  • Vermek

V Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

Anne ve babaların heyecanları çocuk isimleri ararken katlanıyor. Aşağıda v harfi ile başlayan kız isimlerinden bazılarına ulaşabilirsiniz:

  • Vahide
  • Vera
  • Venüs
  • Vasfiye
  • Vildan

V Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

V harfiyle başlayan popüler erkek isimleri oldukça fazla. V ile başlayan erkek isimlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Vedat
  • Veysel
  • Vural
  • Veli
  • Vefa

V Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri

Dünyada insanların bildiği ve bilmediği pek çok hayvan türü bulunuyor. Bu hayvanlardan bazılarının ismi v harfi ile başlıyor. Aşağıda v harfiyle başlayan hayvan isimlerinden bazılarını bulabilirsiniz:

  • Van kedisi
  • Vatoz
  • Vizon
  • Vaşak
  • Vombat

V Harfiyle Başlayan Eşya İsimleri

Günlük hayatın pek çok alanında çeşitli eşyalar kullanılıyor. Bu eşyalardan bazıları v harfi ile başlıyor. Aşağıda v harfiyle başlayan bazı eşya isimlerini görebilirsiniz:

  • Vazo
  • Vitrin
  • Vantilatör
  • Vernik
  • Vapur

V Harfiyle Başlayan İngilizce Kelimeler

Türkçede olduğu kadar İngilizcede de v harfi ile başlayan kelimeler bulunuyor. Aşağıda v ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Valent: Değerli eşya
  • Valise: Valiz
  • Valentine: Sevgili
  • Valley: Çukur, vadi
  • Vacate: Bir yerden ayrılmak

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V İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce V Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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