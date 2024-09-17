Vakıf Üniversitelerine ücret uyarısı

"2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar"ın ilki dün gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu programını şöyle özetledi:● Vakıf üniversitelerinin, paralı okumak zorunda olan gençlerin üniversite öğretimine erişecek seviyelerde ücret politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. ● Yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü artırabilmesi için 'araştırma ve yenilikçilik', 'uluslararasılaşma' ve 'istihdama duyarlılık' gibi unsurları dikkate almak zorundadır.● Dünyada rekabet gücü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, dijitalleşmeyi başarmış bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek hepimizin sorumluluğudur.