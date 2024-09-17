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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Vakıf Üniversitelerine ücret uyarısı

Vakıf Üniversitelerine ücret uyarısı
"2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantılar"ın ilki dün gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu programını şöyle özetledi:
● Vakıf üniversitelerinin, paralı okumak zorunda olan gençlerin üniversite öğretimine erişecek seviyelerde ücret politikalarını belirlemeleri gerekmektedir. ● Yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü artırabilmesi için 'araştırma ve yenilikçilik', 'uluslararasılaşma' ve 'istihdama duyarlılık' gibi unsurları dikkate almak zorundadır.
● Dünyada rekabet gücü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, dijitalleşmeyi başarmış bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek hepimizin sorumluluğudur.
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Vakıf Üniversitelerine ücret uyarısı
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