Vakıf üniversitelerine ‘yüksek ücret’ incelemesi

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikâyetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. Yükseköğretim Genel Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmemesini kararlaştırılmıştı. Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı şikâyetleri üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı.

UYGUN OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör