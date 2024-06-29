Vali Hulusi Şahin: Gençlerimiz bize moral ve enerji veriyor

Belek Üniversitesi kampüs alanında gerçekleştirilen törene Vali Şahin'in yanı sıra, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Milli Eğitim Bakan danışmanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yılmaz Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, akademisyenler, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

BİLİMSEL ŞÜPHECİLİKTEN VAZGEÇMEYİN

Mezuniyet heyecanı yaşayan gençlerin heyecanına ortak olan Vali Şahin, "Gençlerimizi görünce bizlere moral ve enerji geliyor. Nasihat vermek dünyanın en kolay işi, asıl mesele nasihatleri tutmaktır. Bunun için belli bir vizyon, kalite ve idrak kabiliyeti gerekiyor." dedi.

Vali Şahin, yaşamımız boyunca bir metod ve yöntem ile hayata bakmamız gerektiğini ifade ederek, "Üniversite size bilimsel düşünceyi, bilimsel şüpheciliği ve bilimsel değerlendirmeyi öğretiyor. Bilimsel şüphecilik yani çapraz okumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin." dedi.

ÖN YARGILARINIZI BİR KENARA ATIN

Üniversitelerin sadece meslek edindirme kurumları olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Vatan sevgisi, millet sevgisi, adalet ve hakkaniyet haricinde bütün kırmızı çizgilerimizi ve ön yargılarımızı bir kenara atalım. Biz kararlı olursak, çalışırsak, istikametimizi doğru belirlersek başarı da kendiliğinden gelecektir." dedi. Belek Üniversitesinin büyük fedakarlıklar gösterilerek iyi bir konuma getirildiğini belirten Vali Şahin, "Mütevelli başkanımızın şahsında mütevelli üyelerine teşekkür ederim. Siz emeğinizi milletinizle paylaşmayı tercih ettiniz." dedi. Protokol konuşmasının ardından Vali Şahin, mezun olan öğrencilere plaket takdim ederek geçiş törenini izledi.