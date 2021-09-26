Valide Eş Anlamlısı Nedir? Valide Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçe dili zenginliğini diğer dillerden aldığı kelimelere borçludur. Özellikle Türkçe dilinde Arapça ve Farsça kökenli kelimelere rastlamak pek mümkündür. Valide kelimesi içinde bu durum geçerlidir. Yabancı kökenli olan valide kelimesi günümüzde halen kullanım alanı bulmaktadır. Yine de bu kelime yerine, eş anlamlısının kullanımı daha yaygındır. Peki validenin eş anlamlısı nedir?

VALİDE EŞ ANLAMLISI

Valide kelimesi günlük hayatta halen kullanılan eski bir sözcüktür. Yine de belirtmek gerekir ki validenin eş anlamlısı daha sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre valide kelimesinin eş anlamlısı ana ya da annedir. Yani valide eş anlamlısı olarak anne yahut ana kelimeleri seçilmiştir.

Valide kelimesi her ne kadar eski olsa da halen günlük konuşma dilinde kendine yer bulmaktadır. Lakin valide kelimesine konuşma dilinden ziyade edebi metinlerde ve şiirlerde rastlamak daha mümkündür. Özellikle son yıllarda televizyonda yayımlanan Osmanlı temalı dizilerde bu kelime çok sık geçmektedir. Bunlar haricinde genellikle valide kelimesinin eş anlamlısı olan anne kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.

VALİDE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE VALİDE TANIMI

Valide kelimesi Türkçe değildir. Valide kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Valide kelimesi Arapça doğuran kadın anlamına gelen "wālida" sözcüğünden türeyerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar valide kelimesinin yazılı olarak ilk kez 1557 yılında Seydi Ali Reis tarafından kaleme alınan Mirat-ül Memalik eserinde kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Lakin valide kelimesi sözlü olarak bu tarihten önce de kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre valide kelimesinin sözlük anlamı annedir. Yani valide anne demektir.