Validen şampiyonlara burs müjdesi

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 77 öğrenci ile İstanbul Valiliği'nde bir araya geldi. Vali Gül, başarılı olan öğrencilere teşekkür belgesi ve hediye verdi. Şampiyonlara lise hayatları boyunca burs vereceklerini de açıklayan Gül, "İstanbul'umuza bu güzellikleri yaşattınız, bizleri gururlandırdınız. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Bu sene 352 tane 500 tam puan alan öğrencimizin 77 tanesi İstanbul'umuzda. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 500 tam puan alan öğrencilerimizin de geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söylüyorum, yüzde 90'ı, 95'i İstanbul'umuzdaki liseleri tercih ederek burada sizlerle birlikte eğitim-öğretim hayatlarına devam edecek. İstanbul Çocukları Vakfı olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de hem İstanbul'da yaşayan öğrencilerimiz hem de Anadolu'da yaşayıp İstanbul'u tercih eden öğrencilerimize aylık düzenli olarak burs vereceğiz. Bu burs 4 sene boyunca devam edecek" dedi.