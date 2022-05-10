Valinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir? Vali Ne İş Yapar, Görev Yaptığı Yerleşim Birimi Neresi?

Çocuk yaştan itibaren herkes yaşadığı şehirde bir valiliğin olduğunu mutlaka görmüştür. Peki ya burada görev yapan valinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Devletçe alınan kararların gündelik hayatta bir karşılık bulmasını sağlayan en önemli görevlilerden birisi de validir. Peki ya vali ne iş yapar, görev yaptığı yerleşim birimi neresi? Valinin görevleri ve yetkilerini içeriğimizde detaylıca derledik.

Valinin Görevleri

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, mevzuat, kanun ve kanun hükmünde kararnameleri yayıp uygulamak ile görevli olan valiler yasal düzenlemelerden de yetki alır ve bu yetkilere göre genel bazı emirleri çıkartıp uygulayabilirler.

Valinin Görevleri Nelerdir?

Devletin ve bürokrasinin işleyişi için olağanüstü öneme sahip olan makamlardan biri de valiliklerdir. Valiliklerin başında bulunan valinin görevleri ise kısaca aşağıdaki gibidir.

Özel il idarelerinde düzenli bir biçimde genel denetim yapmak.

Yetkili daireler için belli başlı kararları vermek ve bu kararların uygulanmasını sağlayacak olan bildirileri hazırlayıp yayına almak.

Jandarma, polis, gümrük ve diğer özel kolluk güçlerinin il bölgesi içerisinde yerini gerektiği zaman geçici olarak veya kalıcı olarak değiştirmek.

Kolluk güçlerine emirler verip yönlendirmelerde bulunarak suçların işlenmesini önlemek ve kamunun düzeni ve dirliğini sağlamak.

İl bütçesinde yoksul ve yardıma ihtiyacı olan kişiler için pay ayırıp bunların dağıtımının yapılmasını sağlamak.

Şartsız bir biçimde il adına gelen bütün bağışları kabul etmek.

Detaylı bir biçimde bütçeyi hazırlayıp bu bütçenin dağılımını da aynı detay ve dikkatle uygulamak.

İl içerisinde bulunan halkın genel ihtiyaçlarını belirleyip bunları gidermek adına çalışmalar yürütmek ve özel idaresini de denetlemek.

Valinin Görevi Nedir?

Vali bir devlete bağlı olan üst kademe bir memurdur. Genel olarak bir görev tanımı yapılacak olursa vali; devlete bağlı şekilde görev yapan bütün kurumlar ve kuruluşların denetimini yapmak ile özel olarak görevlendirilmiştir. Bu sebeple il sınırlarında bulunan jandarma teşkilatı, polis teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve devlete bağlı tüm görev yapan kuruluşlar en temelde valiliğin sorumluluğunda bulunmaktadır ve uyumlu şekilde bir iş dağılımı gerçekleşir.