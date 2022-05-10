Valinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir? Vali Ne İş Yapar, Görev Yaptığı Yerleşim Birimi Neresi?

Çocuk yaştan itibaren herkes yaşadığı şehirde bir valiliğin olduğunu mutlaka görmüştür. Peki ya burada görev yapan valinin görevleri ve yetkileri nelerdir? Devletçe alınan kararların gündelik hayatta bir karşılık bulmasını sağlayan en önemli görevlilerden birisi de validir. Peki ya vali ne iş yapar, görev yaptığı yerleşim birimi neresi? Valinin görevleri ve yetkilerini içeriğimizde detaylıca derledik.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, mevzuat, kanun ve kanun hükmünde kararnameleri yayıp uygulamak ile görevli olan valiler yasal düzenlemelerden de yetki alır ve bu yetkilere göre genel bazı emirleri çıkartıp uygulayabilirler.
Devletin ve bürokrasinin işleyişi için olağanüstü öneme sahip olan makamlardan biri de valiliklerdir. Valiliklerin başında bulunan valinin görevleri ise kısaca aşağıdaki gibidir.
Vali bir devlete bağlı olan üst kademe bir memurdur. Genel olarak bir görev tanımı yapılacak olursa vali; devlete bağlı şekilde görev yapan bütün kurumlar ve kuruluşların denetimini yapmak ile özel olarak görevlendirilmiştir. Bu sebeple il sınırlarında bulunan jandarma teşkilatı, polis teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve devlete bağlı tüm görev yapan kuruluşlar en temelde valiliğin sorumluluğunda bulunmaktadır ve uyumlu şekilde bir iş dağılımı gerçekleşir.