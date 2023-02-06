Valla Ne Demek? Valla Nasıl Yazılır, Yemin Mi Sayılır, Vallahi Demek Günah Mı?

Dini bir ifade olarak kabul edildiği için valla ne demek diye soranlar olabilir. Günlük hayatta sürekli kullanan, ancak nasıl yazıldığını bilmeyen kişiler valla nasıl yazılır diye düşünebilir. Çünkü, yazı dili çok fazla kural ile doludur. Her lafın sonunda valla diyen, ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyenler vallahi ne demek diye sorar. Her zaman söylemek günah mı? Valla yemin mi? Yoksa değil midir?

Valla Ne Demektir?

Müslümanlar tarafından bir yemin sözcüğü olarak kullanılan "valla" ifadesininin doğru yazılışı, "vallahi"dir. Bazı durumlarda, "vallahi billahi" ve "vallahi tallahi" şeklinde kullanılır. Bu yüzden yazarken "valla" değil, "vallahi" şeklinde yazılmalıdır. İnsanlar bu sözcüğü, neredeyse her zaman kullansa bile çoğusu anlamı hakkında bilgi sahibi değildir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ise vallahi kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Allah'ı tanık tutarım

Allah hakkı için

Vallahi Demek Günah mı?

Anlamından anlaşıldığı üzere vallahi, bir yemin etme şeklidir. Müslümanlar, söyledikleri sözlerden dolayı kendilerine kuşku ile bakıldığında karşı tarafı inandırmak için bu sözcüğü kullanırlar. Burada önemli olan nokta ise vallahi ifadesinin boş yere kullanılmaması gerektiğidir. Bilinçsizce vallahi demek günah değildir, ancak doğru bir davranış da değildir. Buna "lağv etmek" denir. İçi boş ve hükümsüz yeminler anlamına gelir. Gereksiz yere yemin etmek hakkında Kur'an-ı Kerim'in Mâide Sûresinin 89. ayetinde şu şekilde bahşedilmiştir.

"Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah âyetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz."