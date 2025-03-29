Van Gölü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Van Gölü Büyük Mü Küçük Mü Yazılır?

Türkçede yer adlarının yazımı, hem dilbilgisi kurallarına hem de anlam bütünlüğüne göre belirlenir. Fakat bazı ifadeler kulağa o kadar doğal gelir ki, yazarken durup kurala bakma ihtiyacı hissedilmez. Göl, dağ, ırmak gibi kelimelerin özel isimlerle bir araya geldiği durumlarda, hangi kelimelerin büyük, hangilerinin küçük harfle başlayacağı sık sık karıştırılır. Van Gölü nasıl yazılır, TDK'ye göre büyük mü küçük mü yazılır soruları da bu durumlara verilebilecek en açık örnektir.

Van Gölü Nasıl Yazılır?

TDK'nin yazım kurallarına göre, yer adlarında ilk ismin ardından gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi cins bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bu kurala göre, "Van Gölü" kelimesindeki "Gölü" kelimesi büyük harfle başlamalıdır. "

TDK'ye Göre Van Gölü Büyük Mü Küçük Mü Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu ifadenin doğru yazımı "Van Gölü" şeklindedir. Yani hem "Van" kelimesi hem de "Gölü" kelimesi büyük harfle başlar. Çünkü "Van Gölü" ifadesi özel isimdir ve bu tür birleşik coğrafi terimlerde, özel ismi oluşturan her kelime büyük harfle yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda da bu kullanım örneklerle açıkça gösterilmiştir.