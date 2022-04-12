Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
Giriş Tarihi: 12.4.2022 10:54 Son Güncelleme: 12.4.2022 10:59

Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Van Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan şehirlerdendir. Van ilçeleri ve merkezi toplam nüfusu bakımından Türkiye’nin en kalabalık 19. şehri durumundadır. Şehrin toplam yüzölçümü ise 21.334 km2’dir. Van’da nüfus miktarının birçok şehre göre fazla olması şehrin gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Birçok ilçesi bulunan Van şehri doğal güzellikleri ve tarihi bakımından çok fazla ilgi çeker. Van ilçeleri ve merkezi dünyanın en eski yaşayan yerleri arasında yer alır.

Doğu'nun en güzel şehirlerden birisi olan Van son yıllarda oldukça iyi bir yapılaşma ile konforlu şehirlerden biri haline geldi. 2014 senesinde büyükşehir konumuna ulaşan Van şehri en eski kentler arasında yer alıyor. Tarihten bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapan şehir günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Tarihinin yaklaşık olarak M.Ö 5000'li yıllara dayandığı biliniyor. Van ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Van İlçeleri

Turizm değeri son derece yüksek olan Van birçok yerden turiste ev sahipliği yapar. Birçok uygarlığın hüküm sürdüğü topraklarda gezilecek birçok yerin bulunması en önemli özelliklerindendir. Bahar aylarında düzenlenen İnci Kefali Festivali ile çok fazla turist çeker. Bununla birlikte yerli nüfus bakımından da Van kalabalık şehirlerden biridir. Van ilçeleri de merkez kadar kalabalıktır.

Van'ın İlçeleri

Van şehrinin 13 tane ilçesi ve belediyesi bulunuyor. Bu belediyelere bağlı olan 692 tane de mahallesi bulunuyor. İlçelerin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İpekyolu
  • Erciş
  • Tuşpa
  • Edremit
  • Özalp
  • Çaldıran
  • Muradiye
  • Başkale
  • Gürpınar
  • Gevaş
  • Saray
  • Çatak
  • Bahçesaray

İlçeleri Van'ın ilçeleridir. İlçelerin nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.

Van Merkez İlçeleri

Van şehrinin merkez ilçeleri Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleridir. Edremit ilçesi 1990 senesinde ilçe olmuştur. İpekyolu ise 11 Kasım 2012 yılında TBMM tarafından kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Van merkezinin ikiye bölünmesi sonrasında merkez ilçe konumuna geçmiştir.

İpekyolu en kalabalık ilçedir. Aynı zamanda Van'ın ticaret merkezi olarak da bilinir. Tuşba ilçesi de yine aynı kanun ile merkez ilçe olan yerler arasındadır. Nüfus bakımından Van şehrinin 3. büyük ilçesidir.

Van İlçeler Haritası

Van ilçeler haritası üzerinden tüm ilçelerin konumlarını daha kolay görebilirsiniz.

Van İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Van şehrinin bir önceki nüfus verilerine göre şehrin nüfusu 1.141.015 kişidir. Bu nüfus miktarı 581.945 kişi olarak belirlenmiştir. Kadınların nüfusu ise 559.070 kişidir. Van ilçelerine göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir:

Van İlçeleri

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

İpekyolu

339.952

169.479

170.473

Erciş

173.606

89.542

84.064

Tuşba

163.320

84.515

78.805

Edremit

128.555

64.140

64.415

Özalp

63.270

32.771

30.499

Çaldıran

61.625

32.045

29.580

Muradiye

47.971

24.581

23.390

Başkale

47.947

25.660

22.287

Gürpınar

33.791

17.616

16.175

Gevaş

27.442

13.774

13.668

Saray

20.224

10.679

9.545

Çatak

19.376

10.198

9.178

Bahçesaray

13.936

6.945

6.991

ARKADAŞINA GÖNDER
Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA