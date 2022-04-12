Van İlçeleri: Van İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Doğu'nun en güzel şehirlerden birisi olan Van son yıllarda oldukça iyi bir yapılaşma ile konforlu şehirlerden biri haline geldi. 2014 senesinde büyükşehir konumuna ulaşan Van şehri en eski kentler arasında yer alıyor. Tarihten bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapan şehir günümüzde de önemli bir yere sahiptir. Tarihinin yaklaşık olarak M.Ö 5000'li yıllara dayandığı biliniyor. Van ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Van İlçeleri

Turizm değeri son derece yüksek olan Van birçok yerden turiste ev sahipliği yapar. Birçok uygarlığın hüküm sürdüğü topraklarda gezilecek birçok yerin bulunması en önemli özelliklerindendir. Bahar aylarında düzenlenen İnci Kefali Festivali ile çok fazla turist çeker. Bununla birlikte yerli nüfus bakımından da Van kalabalık şehirlerden biridir. Van ilçeleri de merkez kadar kalabalıktır.

Van'ın İlçeleri

Van şehrinin 13 tane ilçesi ve belediyesi bulunuyor. Bu belediyelere bağlı olan 692 tane de mahallesi bulunuyor. İlçelerin isimlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

İpekyolu

Erciş

Tuşpa

Edremit

Özalp

Çaldıran

Muradiye

Başkale

Gürpınar

Gevaş

Saray

Çatak

Bahçesaray

İlçeleri Van'ın ilçeleridir. İlçelerin nüfus yoğunlukları birbirinden farklıdır.

Van Merkez İlçeleri

Van şehrinin merkez ilçeleri Edremit, İpekyolu, Tuşba ilçeleridir. Edremit ilçesi 1990 senesinde ilçe olmuştur. İpekyolu ise 11 Kasım 2012 yılında TBMM tarafından kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Van merkezinin ikiye bölünmesi sonrasında merkez ilçe konumuna geçmiştir.

İpekyolu en kalabalık ilçedir. Aynı zamanda Van'ın ticaret merkezi olarak da bilinir. Tuşba ilçesi de yine aynı kanun ile merkez ilçe olan yerler arasındadır. Nüfus bakımından Van şehrinin 3. büyük ilçesidir.

Van İlçeler Haritası

Van ilçeler haritası üzerinden tüm ilçelerin konumlarını daha kolay görebilirsiniz.

Van İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Van şehrinin bir önceki nüfus verilerine göre şehrin nüfusu 1.141.015 kişidir. Bu nüfus miktarı 581.945 kişi olarak belirlenmiştir. Kadınların nüfusu ise 559.070 kişidir. Van ilçelerine göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir: