Hayatın akışında kullanılan kelimelerin doğru yazımını bilmek, özellikle yazılı iletişimde büyük önem taşımaktadır. Gün içerisinde yazılan metinlerde yapılan yazım yanlışları, anlatımın etkisini çok fazla azaltmaktadır. Bu nedenle doğru yazım kurallarını bilmek ve uygulamak anlatımın etkili olmasını sağlar. Çoğu yapılan yazım hataları ve karıştırılan kelimeler arasında birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğidir. Bu kelimelerden biri de "van kedisi" sözcüğüdür. Bu kelimenin doğru yazımını bilmek, yazım kurallarına uygunluğu sağlamak açısından önem taşımakta ve doğru kullanımı, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Öyleyse Van kedisi nasıl yazılır?

TDK'ye Göre Vankedisi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede çok sayıda birleşik kelime yer almakta olup bu kelimeler belirli kurallar doğrultusunda ya ayrı ya da bitişik olarak yazılmaktadır. Bunlardan biri de "van kedisi" kelimesidir. Türk Dil Kurumuna göre "Van kedisi" kelimesinin anlamı "Van ve yöresinde yaşayan göz renkleri farklı, beyaz tüylü kedi" olarak tanımlanmaktadır. Van kedisi sözcüğü, Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzunda yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar kuralına uymaktadır. Buna bağlı olarak Van kelimesinin baş harfi büyük harfle yazılmalı ve kedi sözcüğü ise tür ismi olduğu için küçük harfle yazılması gerekmektedir. Bu doğrultuda kelimenin doğru yazımı "vankedisi" değil "Van kedisi" şeklinde olmalıdır. Van sözcüğü büyük harfle yazılmalı, kedi sözcüğü ise küçük harfle yazılmalıdır.