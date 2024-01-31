Van Plaka Kodu Nedir? Van İl Plakası Kaçtır?

Van, son derece aktif ve renkli bir merkeze sahip olmakla birlikte Başkale, Tuşba, Gürpınar, Muradiye, Çaldıran, Çatak ve Erciş gibi çok önemli ilçelere de ev sahipliği yapmaktadır. Tarihin, doğanın ve kültürün bir arada yaşadığı Van ili 2014 senesinde Büyükşehir statüsüne kavuşarak daha da gelişti. Van'a ziyarete gitmeden önce gezilecek yerlerle birlikte Van plaka kodu nedir, Van il plakası kaçtır sorularının yanıtını da bilmek gerekir.

Van Plaka Kodu Nedir?

Van'ın binlerce yıllık tarihinde pek çok uygarlığın izi bulunur. Son derece tarihi bir kent olan Van aynı zamanda ev sahipliği yaptığı Van Gölü nedeniyle de yurt genelinde popülerlik kazanmıştır.

Bu gibi özellikleriyle Van, Türkiye'nin her yöresinden insanın gezip görmek istediği bir yer haline gelmiştir. Durum böyle olunca Van şehrine ait plaka kodunu bilmek de önemli bir bilgi halini almıştır.

Van İl Plakası Kaçtır?

Van iline kayıtlı olan araçların plaka kodu 65'tir. Van'dan önce 64 plaka ile Uşak kenti gelirken, Van'dan sonra 66 ile Yozgat ilinin plakası gelir. Van, Türkiye'de V harfi ile başlayan tek şehirdir.