Van Yüzüncüyıl en iyiler arasında

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İngiltere merkezli yükseköğretim kuruluşu "Times Higher Education (THE) Young University Ranking (Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri)"nde dünyada 401- 500 bandında, Türkiye'de ise 13'üncü sırada yer aldı. THE "Genç Üniversiteler Sıralaması"nda 50 yaşın altında olan dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, Türkiye'den 66 üniversite yer aldı.. Bu üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm başlıkları kapsamında belirlenen 13 kritere göre değerlendirildi."2023 Genç Üniversiteler" sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında 13'üncü sırada yer alan Van Yüzüncüyıl Üniversitesi, "Araştırma" alanında 34.1 puan alarak Türkiye'de 3'üncü sırada, "Endüstriyel Kazanç" alanında 61.0 puan alarak Türkiye'de 8'inci sırada "Öğretim" alanında 23.1 puanla Türkiye'de 22'nci sırada, "Uluslararası Görünüm" alanında 19.4 puanla Türkiye'de 40'ıncı sırada "Atıf Sayısı" alanında 10.4 puan alarak Türkiye'de 46'ıncı sırada ye aldı.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli "Üniversitemiz odaklandığı uzmanlık alanları, teknolojik gelişmeleri, öğrenci merkezli eğitim anlayışının verdiği sorumlulukla olanaklı kıldığı kampüs imkânları, akademik yayın ve atıf niceliği ve dünya üniversiteleri arasındaki konumunu gün geçtikçe daha da belirginleştirmektedir. 41 yıllık üniversitemiz, ulusal ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılarıyla bunu kanıtlar nitelikte sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. Genç ve dinamik bir eğitim kurumu olarak özellikle "Araştırma" alanında Türkiye'de 3'üncü sırada yer almamızı gelişim potansiyelimiz açısından çok değerli bulmaktayım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin bu önemli başarısını kutluyor emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.