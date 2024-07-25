Van’ın bölgesel lideri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin köklü eğitim kurumlarından biri olarak 1982 yılında kuruldu. Modern kampüs olanakları, geniş program yelpazesi ve uluslararası standartlarda eğitim imkânları sunan üniversite, bilimsel araştırmaları ve yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Van, sağlık alanında önemli bir ilerleme için adım atıyor. Artan öğrenci ve hasta taleplerini karşılamak amacıyla, yeni bir Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi inşa ediliyor. Yeni tesis, 22 bin 432 metrekare kapalı alanda 8 anabilim dalına hizmet verecek şekilde planlandı. Asistan klinikleri 78 ünite, öğrenci klinikleri 124 ünite, hoca klinikleri ise 47 ünite olacak. Van'ın yanı sıra, Muş, Bitlis, Hakkâri, Ağrı, Iğdır gibi yaklaşık 3 milyon nüfuslu bölge illerine de hizmet edecek olan bu modern tesis, evrensel standartlara uygun olarak tasarlandı. Yeni teknolojilerle donatılarak, topluma katkı sağlayacak ve sağlık hizmetlerini geliştirecek. Yeni fakülte ve hastane binası, Van'ı bölgenin sağlık hizmetlerinin merkezi yapacak, modern ve kaliteli bir ortam sunacak. Üniversite yetkilileri SABAH Tercih Eki için Van Üniversitesi'ni şöyle tanıttı:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, gelecek dönem stratejik hedeflerini belirleyerek yol haritasını oluşturdu. Üniversitenin stratejik planı şu 4 temel üzerine kurulmuş durumda:Girişimcilik ve Ar-Ge Odaklı Araştırmalar: Araştırma üniversiteleri arasında öncü konuma gelmek için girişimcilik ve araştırmageliştirme potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyoruz.Yenilikçi Eğitim-Öğretim Yaklaşımları: Geleceğe yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğrencilerimizin donanımını güçlendirerek yenilikçi bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyoruz.Kalite Standartlarına Uygun Kurumsal Gelişim: Kurumsal kapasitemizi artırarak kalite standartları çerçevesinde sürekli gelişmeyi sağlamak temel önceliklerimizden biridir.Yerel Kalkınmaya Liderlik ve Toplumsal Katkı: Misyonumuz gereği yerel kalkınmaya liderlik ederek topluma sağladığımız katkıları artırmayı hedefliyoruz.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğrenci odaklı yaklaşımıyla geniş kampüs imkânları sunarak ayrıcalıklı bir konuma sahip. Ders aralarında öğrencilere doğal güzelliklerle çevrili bir ortam sunan kampüs, Van Gölü sahilinde 4 mevsim boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak sosyal ve kültürel imkânlar sunuyor. Üniversite, 50'den fazla öğrenci topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle kurulan 'Genç Ofis' ile öğrencilerine bedenen ve zihnen kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlıyor. Ferit Melen Merkez Kütüphanesi ise kampüs içi ve uzaktan erişimle geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Spor salonları, yüzme havuzları ve fitness merkezleri gibi tesisler, öğrencilere ve personeline sosyal olanaklar sunarken, kampüs içindeki konferans ve toplantı salonları da ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçenekleri sunan çok sayıda kafe ve yemekhane de kampüs içinde yer alıyor. Ayrıca Dursun Odabaş Tıp Merkezi, son teknoloji medikal ekipmanları ve uzman doktor kadrosuyla öğrencilere sağlık hizmeti sunarken, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi de rehberlik hizmetleri sağlıyor. Van YYÜ Kampüsü, geniş ve modern altyapısıyla öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarını destekleyen bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor.Merkez kampüsümüzde 9 bin 475 yatak kapasiteli güvenli ve konforlu barınma imkânı sunulmaktadır. Ayrıca meslek yüksekokullarımız, üniversitemize bağlı diğer yurtlar ve özel yurtlarla birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli barınma imkânı sağlanmaktadır. Üniversitemizde, Van YYÜ Burs Koordinatörlüğü (YÜBUK) tarafından belirlenen kriterlere göre eğitim, barınma, yemek ve ulaşım bursları verilmektedir. Ayrıca Van YYÜ 'Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü' aracılığıyla farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri gerçekleştirilmekte ve engelli öğrencilerimizin ihtiyaç ve talepleri merkez müdürlüğü ve rektörlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Van YYÜ, engelli bireylerin eğitime tam ve eşit katılım için farkındalık artırmaya yönelik olarak YÖK tarafından verilen mekânda erişilebilirlik alanında 2020 yılında altı birimi, 2022 yılında ise 7 birimi ile 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' ödülüne layık görülmüştür.