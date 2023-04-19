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Giriş Tarihi: 19.4.2023 16:10 Son Güncelleme: 19.4.2023 16:10

VAR Açılımı Nedir? Futbolda VAR Neyin Kısaltmasıdır ve Ne Anlama Gelir?

Var açılımı, futbol meraklılarının ilgi duyduğu araştırma konularından biridir. Var ne demek şeklinde kısa bir araştırma yaptığınızda konunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. VAR'ın açılımı nedir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Bu terimin anlamını bilerek futbola olan ilginizin daha da bilinçlenmesini sağlayacaksınız. Var neyin kısaltması sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

VAR Açılımı Nedir? Futbolda VAR Neyin Kısaltmasıdır ve Ne Anlama Gelir?

Var açılımı, genellikle araştırılmayan bir konudur. Futbolseverler genellikle bu terimi açılımı ile değil, kısaltma şeklinde kullanır. Var ne demek sorusu biraz daha ayrıntı kabul edilir. Varın açılımı nedir şeklinde araştırma yaptığınızda bu uygulamanın futbolu çok daha profesyonel hale getirildiği anlaşılır. Var, son dönemde sıklıkla gündeme gelen bir futbol terimidir. Var neyin kısaltması sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Var Açılımı

Var, futbol dünyasında son dönemde yaygın şekilde kullanılan bir terimdir. Söz konusu terim "video assistant referre" açılımının kısaltmasıdır. Bu terimin Türkçe karşılığı "video hakem uygulaması" demektir. Var, futbol müsabakalarında hakemlerin hata yapmasını önlemek için kurulmuş gelişmiş bir sistemdir. Ülkemizdeki futbol müsabakalarında son yıllarda kullanılmaya başlanan bu uygulama, Avrupa'da uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Var, özellikle tartışmalı pozisyonlarda hakemlerin işini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda takımlara haksızlık yapılmasının da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır. Karşılaşmayı yöneten hakem, dilediği zaman var hakemine giderek tartışmalı pozisyonu dijital ekrandan izleyebilir. Bu uygulama sayesinde kararını değiştirebilir ya da kararının doğru olduğunu tasdik edebilir.

Var Neyin Kısaltması

Var, karşılaşmayı yöneten hakemin tereddüt yaşadığı pozisyonlarda müracaat ettiği gelişmiş bir mekanizmadır. Bunun yanında var hakemi de orta hakemi var kulübesine çağırabilir. Yapılan inceleme sonunda orta hakem, kararını değiştirebilir. Var, hakemlerin işini kolaylaştırdığı gibi takımlar ve seyirciler için de büyük avantajlar barındırır. Karşılaşmayı izleyen seyirciler de pozisyon ile ilgili doğru karar verildiğini görür.

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VAR Açılımı Nedir? Futbolda VAR Neyin Kısaltmasıdır ve Ne Anlama Gelir?
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