Var eş anlamlısı nedir? Var kelimesinin eş anlamlısı

Var kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Var kelimesi gündelik hayatta en sık kullandığımız kelimelerden bir tanesidir ve bir şeyin mevcut olduğunu, elde bulunduğunu ya da olduğunu belli etmek için kullanılmaktadır. Var kelimesinin eş anlamlıları ise birden fazladır. Var kelimesinin bir eş anlamı mevcut iken diğer eş anlamı da olancadır.



VAR KELİMESİNİN ANLAMI



Var kelimesi bir ürünün ya da bir şeyin bulunduğunu, elde olduğunu ya da bir yerlerde bulunmakta olduğunu anlatmak için kullandığımız Arapça kökenli bir kelimedir. Var kelimesi aynı zamanda bir eylemin şiddetini anlatmak için de kullanılmaktadır. Mesela "var gücüyle" derken burada kişinin bütün gücünü kullandığı anlamı bulunmaktadır.



VAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Var kelimesinin eş anlamlısı "mevcut" ve "olanca" olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde "var" kelimesi yerine kullanıldığında cümlede hiçbir anlatım bozukluğu olmamaktadır ve bu da kelimelerin eş anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır.



VAR KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Bizim köyümüzde kocaman bir değirmen ve çiftlik var.

Evet, bahsettiğin kitabı biliyorum. Kitaplığımda var.

Avusturalya bölgesinde kangurular vardır, bunlar oldukça tatlı hayvanlardır.

VAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI