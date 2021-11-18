Türkçede kullanılan kelimeler farklı diller ile olan ilişkilerimizden etkilenerek dilimize geçmiş olabilir. Bazı kelimeler ise öz Türkçedir. Türkçede yer alan kelimelerin hemen hemen hepsinin eş anlamlı kelimeleri de bulunur. Bu yüzden kişiler ikili diyaloglarında kullandıkları kelimelerin anlamlarını ve kökenlerini merak eder. İşte, Var eş anlamlısı nedir? Var kelimesinin eş anlamlısı.

Var kelimesinin anlamı

Bir şeyin ya da ürünün bulunduğunu, varlığını ya da bir yerlerde var olduğunu aktarmak için kurduğumuz cümleler ve anlatımlarda var kelimesini kullanılır. Var kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki bu tanımına göre var kelimesi farklı bir kelime ile bir araya gelerek bir eylemin gerçekleştirilen şiddetini de belirtir. Var gücüyle bu kullanıma örnek olarak verilebilir. Bu kulanım ile kişinin bir iş yaparken var olan tüm gücünü kullandığı ifade edilir.

Var kelimesinin eş anlamlısı

Var kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimelerin yazılışları birbirinden farklı ancak anlamları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde kullanıldıklarında var kelimesi ile aynı anlamı taşır. Var kelimesinin eş anlamlı kelimeleri mevcut ve olanca kelimeleridir. Olanca ve mevcut kelimelerini kullandığınızda cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu olmadığını göreceksiniz. Bu da eş anlamlı kullanımın doğru olduğunun göstergesidir.

Var kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayat içerisinde en çok kullanılan kelimelerden biri olan var kelimesi ile aşağıdaki gibi cümleler kurulabilir.

Ormanın içinde kimsenin bilmediği ağaçtan bir ev var.

Onun çantasında acil durumlar için ihtiyaç duyulan tüm malzemeler var.

Var kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Var kelimesinin eş anlamı olan mevcut ve olanca ile ilgili kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir: