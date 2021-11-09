Var Zıt Anlamlısı Nedir? Var Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan anlamına gelen var sözcüğü günlük yaşantımızda oldukça çok karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında bir de zıt anlamlısı vardır. Bu anlamda oldukça çok kullanılmaktadır.

VAR KELİMESİNİN ANLAMI

Sıfat olarak mevcut, evrende veya düşüncede yer alan anlamına gelir. İsim olarak, sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir sözdür. Bir diğer isim anlamı da rlde bulunan her şeydir.

Örnek verelim:

"Rahatsız etmek istemem hem de işim var." – Halide Edip Adıvar

"Elimizden alınan şeyler bütün varımız ve bütün varlığımızdır." – Ruşen Eşref Ünaydın

VAR ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Var zıt anlamlısı yoktur. Bulunmayan, mevcut olmayan anlamına gelir. Olmayan, bulunmayan şey anlamını taşır. Var kelimesinin tam tersi olduğu için tezat olan durumlarda kullanılmaktadır. Yok kelimesi ayrıca savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.

Örnek verelim:

Yok kâğıdı kalmamış, yok mürekkebi iyi değilmiş, hasılı bir alay bahaneler!

"Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım." – Attila İlhan