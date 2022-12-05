Varlık Zıt Anlamlısı Nedir? Varlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Varlık kelimesi hayatımızın bütününü oluşturan ve devamlı olarak kullandığımız önemli bir kelimedir. Kelimenin zıt anlamlısı da vardır. Varlık kelimesi de diğer pek çok kelime gibi arama motorlarında zıt anlamına bakılan kelimelerdendir. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tam tersini ifade ederler ve böylelikle de dilimizi de zenginleştirirler. İşte, varlık kelimesinin zıt anlamlısı...
TDK'ya göre varlık kelimesinin 7 anlamı vardır. Bunlar şu şekildedir:
Hayatı ve hayatın içerisinde yaşama durumunu içeren bir kelime olan varlık kelimesinin zıt anlamlısı bunun tersine varlığın olmama durumunu ifade eden bir kelimedir. Varlık kelimesinin zıt anlamlısı yokluk kelimesidir. Yokluk; yok olma, bulunmama durumu, adem ve maddi anlamda da fakirlik anlamına gelmektedir.