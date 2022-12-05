Varlık Zıt Anlamlısı Nedir? Varlık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Varlık kelimesi hayatımızın bütününü oluşturan ve devamlı olarak kullandığımız önemli bir kelimedir. Kelimenin zıt anlamlısı da vardır. Varlık kelimesi de diğer pek çok kelime gibi arama motorlarında zıt anlamına bakılan kelimelerdendir. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tam tersini ifade ederler ve böylelikle de dilimizi de zenginleştirirler. İşte, varlık kelimesinin zıt anlamlısı...

VARLIK KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre varlık kelimesinin 7 anlamı vardır. Bunlar şu şekildedir:

Var olma durumu, mevcudiyet

Var olan her şey

Para, mal, mülk, zenginlik, variyet

Önemli, yararlı, değerli şey

Ömür, hayat

Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon

Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey

VARLIK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Hayatı ve hayatın içerisinde yaşama durumunu içeren bir kelime olan varlık kelimesinin zıt anlamlısı bunun tersine varlığın olmama durumunu ifade eden bir kelimedir. Varlık kelimesinin zıt anlamlısı yokluk kelimesidir. Yokluk; yok olma, bulunmama durumu, adem ve maddi anlamda da fakirlik anlamına gelmektedir.

VARLIK KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER